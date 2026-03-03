VIDEO. “Viņš krīt!” Vietējie iedzīvotāji Sanktpēterburgā izglābj no loga krītošu mazuli 0
Sanktpēterburgā kāda ikdienišķa diena pēkšņi pārvērtās par notikumu, ko aculiecinieki, visticamāk, atcerēsies visu mūžu. Zem daudzdzīvokļu mājas logiem pulcējās cilvēki, vēl nenojaušot, ka pēc dažām sekundēm viņu rīcība izšķirs bērna likteni.
Bērniņš izkrita pa daudzdzīvokļu mājas logu no aptuveni 33 metru augstuma.
No traģēdijas viņu šķīra vien pāris sekundes, taču vietējo iedzīvotāju zibensātrā rīcība izglāba viņam dzīvību.
18 mēnešus vecais puisītis brīnumainā kārtā izdzīvoja kritienu, jo lejā stāvošie cilvēki paspēja izstiept mēteli gluži kā improvizētu batutu, noķerot mazuli, vien pāris sekundes pirms viņš būtu atsities pret zemi.
Liktenīgajā brīdī netālu atradās divas medmāsas, kuras bērnu pamanīja jau tad, kad viņš karājās pa atvērto logu. Viena no viņām – Olga – nekavējoties novilka savu mēteli un kopā ar pārinieci Annu to izstiepa, cerot uz neiespējamo.
Aculiecinieki stāsta, ka mazulis aptuveni 20 minūtes bijis viens pats un mēģinājis atvērt logu, kamēr neviens pieaugušais viņu nav pieskatījis. Kādu brīdi bērns redzēts stāvam uz palodzes, atverot un aizverot logu.
Glābšanas operāciju no lejas koordinēja kāds gados vecāks vīrietis, kurš izsauca neatliekamos dienestus un norādīja cilvēkiem, kā pareizi nostāties un turēt mēteli.
Nākamajā mirklī bērns krita gluži kā akmens un ar milzīgu spēku ietriecās izstieptajā mētelī. Tas pārplīsa, un mazulis atsitās pret sniegu.
Viens no glābējiem vēlāk sacīja: “Mētelis bija saplēsts gabalos – piedurknes, odere, viss.”
Par laimi, zēns bija pie samaņas un skaļi raudāja. Viņu ietina mēteļa paliekās un steidzami nogādāja tuvākajā klīnikā, bet vēlāk – slimnīcā, kur mediķi norādīja, ka bērna stāvoklis ir apmierinošs.
Starp glābējiem bija arī 57 gadus vecais Sergejs, kurš, ejot garām, pamanīja divas sievietes kliedzam zem ēkas.
Ir informācija, ka bērna vecāki tobrīd bija devušies pie kaimiņiem. Viņa 18 gadus vecais brālis atradās citā istabā un spēlēja datorspēles, taču par notiekošo uzzināja vien brīdī, kad no ielas atskanēja kliedzieni.
Kāds cits aculiecinieks stāsta: “Kad bērnam izdevās izrāpties uz palodzes, viņš vispirms apēda nedaudz sniega un paskatījās lejā. Tad izstiepa vienu kāju, ar rokām turējās pie dzegas, bet pēkšņi zaudēja satvērienu un nokrita.”
Par notikušo uzsākta izmeklēšana, lai noskaidrotu, kā mazulis tik ilgu laiku varēja palikt bez pieaugušo uzraudzības.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.