“Ejiet pie advokāta!” “Bolt” kliente šokā: jāsedz mašīnas remonts par notikumu, kas nav viņas vaina 0
Koplietošanas mašīnas mūsdienās ir ļoti pieprasītas. Cilvēkiem pilsētās vairs nav izdevīgi iegādāties un uzturēt savu mašīnu. Ikdienas gaitās bieži visērtāk ir izmantot sabiedrisko transportu, bet tālākiem braucieniem ērtības un laika labad daudzi izvēlas tieši koplietošanas auto opciju.
Bieži dzirdēts, ka cilvēki ar koplietošanas auto iekļūst ceļu satiksmes negadījumos. Ja šoferis pats pie negadījuma vainīgs, tad, kā jau ierasts, pats sedz arī radušos zaudējumus. Bet kurš ir vainīgs, ja notiek sadursme ar zvēru?
Malvīne apraksta notikušo: “Situācija: ar īres mašīnu (“Bolt Drive”) tika notriekta stirna; nē, ātrums nebija liels, un izvairīties vispār nebija iespējams. Nekavējoties informēts gan “Bolt”, gan policija. Mašīnai niecīgs kaitējums, visiem viss kārtībā. “Bolt” saņēma visas bildes un informāciju. “Bolt” informēja, ka, ja būs nepieciešama papildu informācija, tad sazināsies. Pagājuši trīs mēneši, lieta tika slēgta. Pēkšņi zvana kāda persona un informē, ka jāmaksā rēķins par mašīnas remontu.
Ne e-pastu, nekāda iepriekš sniegta informācija, pēkšņi aplikācijā rēķins. Konstanti uzstāj uz to, ka ir jāsamaksā. Viņu noteikumos ir punkts 9.3:
“Lietotājs nav atbildīgs par izdarītajiem pārkāpumiem vai zaudējumiem, kas radušies “Bolt” un/vai trešo personu vainas dēļ, izņemot gadījumus, kad lietotājs ir atbildīgs par šādas trešās personas rīcību.”
Nekādu citu punktu par šāda veida situācijām nav. Viņi neuzskata stirnu par trešo personu. Ja īrē mašīnu un notiek JEBKAS, tu esi atbildīgs.
Kā šādās situācijās notiek – klients reāli maksā vai to sedz viņu (“Bolt”) apdrošināšana? Protams, ja avārija ar citu mašīnu, kur esi vainīgs – maksā. Bet par stirnu???? Kas nav klienta vaina???????
Īsā laikā Malvīnes publikācija kļuvusi visai populāra. Tai ir vairāk nekā 10 tūkstoši skatījumu, un cilvēki aktīvi iesaistās komentāru sadaļā, mēģinot saprast, kā šādā situācijā rīkoties.
“Ieteiktu pacīnīties, noteikti paši negrib nodarboties ar KASKO.”
“Nevar izvilkt vienkārši kaut kādu līguma punktu un teikt, ka līgumā nekas cits nav atrunāts. Stirna nav trešā persona, nevienai stirnai nav nedz personas koda, nedz kāda cita veida reģistrācijas. Kopumā līgumā ir aprakstīts, ka visi zaudējumi jāsedz lietotājam. Apdrošināšana var arī atteikt remonta izmaksas. Tad ir jālasa viņu apdrošināšanas noteikumi. Vai uzdevāt jautājumu pašam uzņēmumam, vai viņu apdrošināšana nesedza remontu un, ja nē, kāpēc!? Šādu informāciju kā pakalpojuma lietotājs drīkstat pieprasīt.”
“Tātad – zaudējumu atlīdzības pamatā ir, t.sk., jābūt vainas elementam. Ja nav vainojamas jūsu rīcības, kas ir cēloņsakarā ar nodarītajiem zaudējumiem mašīnai, tad nav arī atbildības pienākuma. Nejaušs zaudējums nav jāatlīdzina. Jācīnās. Ejiet pie advokāta.”
“Neesmu lasījusi konkrēti šo līgumu, bet ir bijusi pieredze ar līdzvērtīgiem, tāpēc pieļauju domu, ka līgumā tomēr vajadzētu būt punktam, ka auto ir jānodod atpakaļ tādā pašā stāvoklī kā saņēmāt, un ka jāsedz bojājumi, ja tie radušies jūsu lietošanas laikā. Un stirna noteikti nav trešā persona, līdz ar ko 9.3. punkts nestrādās. Jā, var mēģināt no “Bolt” lūgt info, vai bija kasko un tad attiecīgi izvērtēt, kā rīkoties tālāk. Bet pa lielam es teiktu, ka zaudējumi būtu jāsedz. Vienīgais – var prasīt no “Bolta”, lai pierāda, ka patiešām tās izmaksas, ko viņi lūdz segt, ir radušās tieši šī gadījuma dēļ… jo tomēr trīs mēneši ir ilgs laiks. Varbūt kāds cits jau pa šiem trim mēnešiem braucis, saskādējis auto un no jums prasa izmaksas. Prasiet detalizētus rēķinus, tāmes utt. un skatiet, vai tie remonta darbi ir saistāmi ar radītajiem bojājumiem! Veiksmi! :)”
“”Bolt” noteikti ir KASKO. KASKO sadursmi ar dzīvnieku teju vienmēr sedz bez pašriska, ja izpildīti visi nosacījumi, parasti tie ir – izsaukta policija, veikti foto uzņēmumi, brīdināts apdrošinātājs utt. Šeit “Bolt” vienkārši grib uzvārīties. Tas arī ir “Bolt” galvenais peļņas avots – par skrambām no lietotājiem piedzen simtus, nekad nepārkrāso par to naudu neko, pēc tam pārdod vai veiksmes gadījumā cieš citā negadījumā, kas salabo iepriekšējos nedarbus.”