Kā spiegu trillerī: iefiltrēšanās, novērošana, starta gaidīšana – kurā uzbrukuma sekundē ajatolla jau bija likvidēts? 0
Tiek ziņots, ka Ali Hameneji un viņa tuvākie līdzgaitnieki tika nogalināti uzbrukuma Irānai pirmajās 30 sekundēs. Ajatollas štābs tika nolīdzināts līdz ar zemi, kad ASV un Izraēla uzsāka operāciju “Epic Fury” pēc tam, kad CIP vairākus mēnešus bija izsekojusi Irānas augstāko līderi, par to plašāk rakstīts vietnē The Sun.
Irānas augstākais līderis Ali Hameneji tika nogalināts triecienā viņa rezidencē Teherānā. Satelītattēlos redzami melni dūmi un nopietni postījumi pilsētas centra kompleksam.
ASV prezidents Donalds Tramps deva zaļo gaismu triecieniem pēc tam, kad izlūkdienesti konstatēja indikācijas par iespējamu Irānas uzbrukumu ASV bāzēm. Kāda amerikāņu amatpersona norādīja, ka Irāna radījusi nepanesamu risku, tāpēc prezidents nolēmis neriskēt ar amerikāņu drošību reģionā.
Izraēla un ASV cieši sadarbojās pirms operācijas. CIP nodeva Izraēlai izlūkinformāciju, kas palīdzēja īstenot precīzu uzbrukumu. Vairākus mēnešus tika sekots Hameneji ģaitām un ikdienas paradumiem.
Sākotnējais plāns paredzēja uzbrukumu naktī, taču, uzzinot, ka ajatolla vadīs augstāko amatpersonu sanāksmi Teherānas centrā, tika pieņemts lēmums rīkoties nekavējoties. Izraēlas izlūkdienests bija noskaidrojis trīs sanāksmju norises vietas un laikus.
Iznīcinātāji pacēlās ap plkst. 6.00 no rīta pēc Izraēlas laika. Ap plkst. 9.40 Izraēlas Aizsardzības spēku tāla darbības rādiusa raķetes trāpīja Hameneji kompleksam.
Izraēlas mediji ziņoja, ka pirmajā triecienā pusminūtes laikā tika nogalināts Irānas augstākais līderis un vairākas augsta ranga amatpersonas. Trieciens vienlaicīgi veikts vairākās Teherānas vietās, tostarp objektā, kur bija sapulcējušās politiskās un drošības struktūru augstākās amatpersonas. Uzbrukums nodrošinājis taktisku pārsteigumu.
Par ajatollas nāvi tika paziņots sestdienas vakarā. Sarežģītajā operācijā kopumā nogalināti aptuveni 40 augsta ranga Irānas komandieri.