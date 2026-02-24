Ieskatāmies pa šķirbiņu svešās mājās – kas stāv uz tavas palodzes: puķes, nekārtība vai kaķis? 0
Palodze ir tāda kā maza skatuve uz pasauli. Vieniem tā uz pavasara pusi kļūst par dārzu, citiem – tā vienmēr ir kā noliktava, vēl kādam – patīkama atpūtas vieta mājās. Un ir arī tādi, kuri apzināti atstāj to tukšu – lai gaisma brīvi ieplūst telpā un nekas netraucē skatienam aizlidot tālumā.
Un, protams, ir palodzes, kas pieder kaķiem. Kaķis sēž un vēro pasauli – putnus, garāmgājējus, lietus lāses uz stikla. Tā ir viņa teritorija, un podi tur ilgi neizdzīvotu. Lūk, mazs ieskats Thread diskusijā par to, kāda kuram mājās ir palodze.