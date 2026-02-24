Ekrānšāviņi no Thread

Ieskatāmies pa šķirbiņu svešās mājās – kas stāv uz tavas palodzes: puķes, nekārtība vai kaķis? 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Palodze ir tāda kā maza skatuve uz pasauli. Vieniem tā uz pavasara pusi kļūst par dārzu, citiem – tā vienmēr ir kā noliktava, vēl kādam – patīkama atpūtas vieta mājās. Un ir arī tādi, kuri apzināti atstāj to tukšu – lai gaisma brīvi ieplūst telpā un nekas netraucē skatienam aizlidot tālumā.

Veselam
Ne tikai “iztīrīs” ķermeni, bet arī stiprinās imunitāti! Ārsti nosauc 4 pārtikas produktus, par kuru lietošanu ķermenis tev būs pateicīgs
Kokteilis
“Es zinu, kas notiek teātrī, un tieši tāpēc arī aizgāju,” aktrise Daneviča komentē kolēģes Dreimanes konfliktu ar Dailes teātri
TV24
Viss “turpināsies vismaz vēl gadu”: Trampa mērķi pret Putinu kļūst arvien mīklaināki
Lasīt citas ziņas

Un, protams, ir palodzes, kas pieder kaķiem. Kaķis sēž un vēro pasauli – putnus, garāmgājējus, lietus lāses uz stikla. Tā ir viņa teritorija, un podi tur ilgi neizdzīvotu. Lūk, mazs ieskats Thread diskusijā par to, kāda kuram mājās ir palodze.

CITI ŠOBRĪD LASA
Par smaga nozieguma izdarīšanu Rēzeknē, policija meklē attēlā redzamo vīrieti
Kokteilis
FOTO. Kaspars Kambala pēc strīda plāno Olgai pārsteigumu, bet sieva gaida vienkārši garšīgu ēdienu – kas Kasparam padomā?
VIDEO. “Masļeņica ir lienošās okupācijas pazīme.” Liepājā “svētku” laikā aiztur vīrieti ar padomju simboliku

LA.LV Aptauja

Kas ir uz tavas palodzes?

  • Puķes - vāzēs un podos
  • Trauks visādiem niekiem
  • "Noliktava"
  • Kaķis
  • Tukša, tīra, nokārtota

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
4 dārznieka “triki”: kā uz palodzes izaudzēt bagātīgu lociņu ražu
Dārzs
Kad ir īstais laiks sākt audzēt stādiņus?
Dārzs
Laiks rosīties “zaļajiem pirkstiņiem”: Diedzējam zaļumus uz palodzes!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.