Par smaga nozieguma izdarīšanu Rēzeknē, policija meklē attēlā redzamo vīrieti 0
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, par smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Rēzeknē, meklē attēlā redzamo vīrieti.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu vīrieša personības un atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 64603557 vai 112 vai rakstot [email protected].
Tāpat aicinām atsaukties attēlā redzamo personu, vēstīts policijas paziņojumā.