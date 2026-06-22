Ieskaties: kā vilcieni kursēs Jāņu brīvdienās? 0
Jāņu brīvdienās no šodienas līdz trešdienai, 24. jūnijam, elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”.
Savukārt sestdien, 27. jūnijā, kas ir pārceltā darba diena, elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika.
Atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki mainījušies jau no svētdienas un ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu doties brīvdienās ārpus Rīgas un atgriezties galvaspilsētā pirms darba dienas.
Tostarp vairākos reisos uz Daugavpili, Aizkraukli, Ludzu un Liepāju, kuros svētku dienās ierasti ir lielāks pasažieru skaits, kursēs pagarināti vilcienu sastāvi, maksimāli izmantojot pieejamos vilcienu sastāvus.
Turklāt trešdien, 24. jūnijā, ir norīkoti divi papildu reisi līdz Krustpilij un atpakaļ, kas no Rīgas aties plkst. 13.31, bet atpakaļ no Krustpils ceļu sāks plkst. 16.38.
Tikmēr dīzeļvilcieni, kas kursē līdz Liepājai un atpakaļ, svētdien kursēja pēc sestdienas grafika, bet trešdien, 24. jūnijā, kursēs pēc svētdienas grafika.
Kompānijā informē, ka Siguldas līnijas dīzeļvilcieni, tostarp maršrutos līdz Valmierai un Valgai, no svētdienas līdz otrdienai, 23. jūnijam, kursē pēc sestdienas grafika, trešdien, 24. jūnijā, – pēc svētdienas grafika, piektdien, 26. jūnijā, – pēc ceturtdienas grafika, bet sestdien, 27. jūnijā, atsevišķi reisi kursēs pēc piektdienas un sestdienas grafika.
Savukārt dīzeļvilcieni, kas kursē līdz Madonai un Gulbenei un atpakaļ, no šodienas līdz otrdienai, 23. jūnijam, kursēs pēc sestdienas grafika, trešdien, 24. jūnijā, – pēc svētdienas grafika, piektdien, 26. jūnijā, – pēc ceturtdienas grafika, sestdien, 27. jūnijā, – pēc piektdienas grafika, bet svētdien, 28. jūnijā, atsevišķi reisi kursēs pēc sestdienas un svētdienas grafika.
Dīzeļvilcieni, kas kursē līdz Krāslavai un Indrai un atpakaļ, ceturtdien, 25. jūnijā, atsevišķi reisi kursēs pēc pirmdienas un trešdienas grafika, piektdien, 26. jūnijā, – pēc ceturtdienas grafika, sestdien, 27. jūnijā, – pēc piektdienas grafika, bet svētdien, 28. jūnijā, atsevišķi reisi kursēs pēc sestdienas un svētdienas grafika.
Vienlaikus viens izņēmums svētku laikā būs arī maršrutā Rīga-Dubulti. Reiss, kas piektdienās un brīvdienās no Rīgas atiet plkst. 22.15, kursēs visās dienās no piektdienas, 19. jūnija, līdz trešdienai, 24. jūnijam, bet nekursēs piektdien, 26. jūnijā.
LETA jau vēstīja, ka 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS “Latvijas dzelzceļš” veiktajām funkcijām.