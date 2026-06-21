“Putins Madonā?” Cilvēki nespēj noticēt savām acīm, ieraugot ko ļoti mulsinošu pirms Līgo svētkiem 0
LA.LV jau vēstīja, ka, tuvojoties Līgo svētkiem, Latvijas iedzīvotāji sociālajos tīklos arvien aktīvāk apspriež dažādās pilsētās izvietotās svētku dekorācijas. Kamēr Ādažos neizpratni raisa to pelēcīgais un drūmais izskats, Madonā uzmanības centrā nonācis kāds objekts, kas daudziem liek izbrīnā ieplest acis.
Vienā no pilsētas svētku dekorācijām cilvēki saskatījuši pārsteidzošu līdzību ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Sociālo mediju platformā “X” kāda lietotāja vārdā Gunita publicēja fotogrāfiju ar Madonas svētku noformējumu, pievienojot īsu komentāru: “Madona sit pušu visus…”
Fotogrāfijā redzamas divas lielformāta lelles – sieviete un vīrietis, kas sadevušies rokās. Taču tieši vīrieša tēls piesaistījis interneta lietotāju uzmanību.
Madona sit pušu visus… pic.twitter.com/jUAKK0q502
— Gunni (@GunitaG2) June 20, 2026
Komentāru sadaļā parādījās ieraksti, kuros cilvēki norādīja uz viņa ārējo līdzību ar Putinu.
Putins Madonā?
— Kaspars Zariņš (@KasparsZ2) June 20, 2026
Eu bet tas tak Valodja par Jāni ietērpts
— Ingus 🥷 (@Kuklands) June 20, 2026
Putnu biedēkļi (putina)!😅
— Dziparins82 (@sabaciha) June 21, 2026
Tas ir Putins?
— Dziparins82 (@sabaciha) June 20, 2026
Putinmūmija.
— ezerkalnuricis (@ezerkalnuricis) June 20, 2026
visp jaa, arii peec putina
— Kristīne P (@kripf) June 20, 2026
“Atvainojos, nekad neesmu sapratusi, kāpēc skaista vide ir jāpiesārņo ar ērmiem,” rakstīja kāda cita “X” lietotāja.
Vēl kāds saredzēja līdzību ar Raimondu Vējoni.
Kādam citam atkal šī lelle raisa asociācijas ar putnubiedēkļiem.
Tik ļoti kā šie! pic.twitter.com/PcjJj670xP
— Inese__ (@IneseRInese) June 20, 2026
Zināms, ka konkrētās dekorācijas atrodas pie kultūras nama.
Vai arī jūs svētku dekorācijā saskatāt līdzību ar Putinu? Vai interneta lietotāju iztēle tomēr šoreiz aizskrējusi nedaudz par tālu?