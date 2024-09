Aizsardzības spēku (EAF) komandieris ģenerālmajors Andruss Merilo (Andrus Merilo) ir atzinis, ka Somijas un Igaunijas militārā sadarbība palielinās un ir vērsta uz jūras aizsardzību, tā šonedēļ vēstīja Igaunijas medijs “ERR“.

Merilo laikrakstam “Helsingin Sanomat” norādījis, ka mērķis ir izstrādāt konkrētus plānus, kas ļautu sabiedrotajiem briesmu gadījumā slēgt Somu līci Krievijas kuģiem.

“Jūras aizsardzība ir joma, kurā sadarbība starp Somiju un Igauniju palielināsies, un mēs, iespējams, varēsim izstrādāt konkrētākus plānus, kā nepieciešamības gadījumā pilnībā bloķēt pretinieka darbības Baltijas jūrā šī vārda burtiskajā nozīmē. Militāri tas ir sasniedzams, mēs esam tam gatavi, un mēs virzāmies šajā virzienā,” teica Merilo.

Merilo sacīja, ka Somu līča slēgšana ir atkarīga no drošības situācijas. “Ja radīsies draudi un tas būs nepieciešams, mēs esam gatavi to darīt, lai sevi aizsargātu,” tā ģenerālmajors sacīja laikrakstam. Merilo gan neprecizēja, vai šādi plāni jau pastāv.

2022.gadā bijušais EAF komandieris ģenerālis Martins Herems (Martin Herem) sacīja, ka tuvākajos gados nepieciešamības gadījumā būs iespējams bloķēt Somu līci un aizšķērsot savienojumu starp Krievijas pilsētām – Sanktpēterburgu un Kaļiņingradu.

Igaunija 2022.gadā izklāstīja plānus paplašināt savus Jūras spēkus. Tā ir ieguldījusi līdzekļus jūras mīnu un tālas darbības rādiusa pretkuģu raķešu “Blue Spear” iegādē. Arī Herems šā gada sākumā runāja par Baltijas jūras aizsardzību, raksta “ERR”.

“Polijas ilgtermiņa stratēģija sākotnēji bija vērsta uz jūras apdraudējumiem. [Bijušais aizsardzības priekšnieks] ģenerālis Andžejčaks (Andrzejczak) izvirzīja vienkāršu jautājumu: kāpēc ļaut krieviem radīt nepatikšanas Baltijas jūrā, ja mēs varam iznīcināt viņu kuģus no attāluma vai iesprostot tos viņu ostās?” tā viņš jūlijā sacīja laikrakstam “The Baltic Sentinel”.

“Mēs aprēķinājām, cik raķešu būtu nepieciešams, lai neitralizētu Krievijas Baltijas floti, un secinājām, ka Baltijas jūras valstīm būtu jāiegulda kopīgi miljards eiro, lai būtiski ierobežotu flotes darbību. Tas pamatoja manu iepriekšējo ieteikumu iegādāties pretkuģu raķetes,” informēja Herems.

