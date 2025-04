Ilustratīvs attēls Foto: SCANPIX/EPA/LETA

Igaunijas aizturētajam Krievijas “ēnu flotes” tankkuģim atklāj lielu skaitu trūkumu un aizliedz turpināt ceļu Ieteikt







Igaunijas Transporta departaments piektdien pārbaudīja Jūras spēku aizturēto Krievijas “ēnu flotes” naftas tankkuģi “Kiwala” un atklāja 40 trūkumu, tādēļ kuģim aizliegts turpināt kustību, kamēr nebūs novērsti trūkumi.

“Transporta departamenta inspektori vakar visu dienu pārbaudīja kuģi un konstatēja vairākus būtiskus trūkumus, tāpēc mēs nevaram atļaut kuģim turpināt reisu, jo nav nodrošināta kuģošanas un vides drošība,” sestdien sacīja departamenta jūras dienestu direktors Kristjans Trū.

No 40 trūkumiem 29 bija būtiski, un to dēļ kuģis tika aizturēts. Lielākā daļa no tiem – 23 – bija saistīti ar dokumentāciju, bet pārējie – ar drošības pārvaldības sistēmas ieviešanu, apkalpes apmācību par dažādiem incidentiem uz kuģa un tehniskiem trūkumiem.

“Viens no svarīgiem jautājumiem noteikti ir aizdomas, ka kuģim nav karoga, kas nozīmē, ka uz to neattiecas nevienas valsts likumi. Igaunija ir izmantojusi savas tiesības un starptautiskās saistības pārbaudīt kuģi bez karoga,” paskaidroja Trū. “Mēs pastāvīgi sazināmies ar kuģa īpašnieka pārstāvi un ceram pēc iespējas ātrāk atrisināt šo problēmu,” viņš piebilda.

Kuģis ir noenkurots Mūgas līcī, un to uzrauga Jūras spēki. Tiklīdz tiks novērsti dokumentu un tehniskie trūkumi, Transporta departaments pēc atkārtotas inspekcijas ļaus kuģim turpināt reisu.

Naftas tankkuģis “Kiwala” 10.aprīlī iebrauca Somu līcī bez derīga karoga valsts sertifikāta. Kuģis kā karoga valsti uzrādīja Džibutiju, taču tā ir atsaukusi karogu kuģim nelikumīgu darbību dēļ.

Turklāt tankkuģis nebija apdrošināts, un pret to vērstas Eiropas Savienības, Lielbritānijas, Kanādas un Šveices sankcijas par nelikumīgām darbībām pagātnē. Kad kuģis iebrauca Igaunijas ekonomiskajos ūdeņos, ar tā apkalpi sazinājās un nosūtīja uz Igaunijas teritoriālajiem ūdeņiem pārbaudes veikšanai. Igaunija izmantoja tiesības uzkāpt uz kuģa klāja un pārbaudīt dokumentus.

Pēdējā gada laikā ir palielinājies kuģu bez dokumentiem skaits, kas šķērso Somu līci, un tas apdraud Igaunijas kritisko infrastruktūru, kuģošanas drošību un vidi.

Kopš jūnija Transporta departaments ir pārbaudījis 458 kuģu dokumentus, kuri ir uzrādījuši dažādus apdrošināšanas dokumentus. Pārbaudes laikā tika atklāts viens viltojums, un tika iesniegti vairāki citi dokumenti, par kuriem bija aizdomas, ka tie ir viltoti, un par kuriem tika pieprasīti apstiprinājumi no kuģu karoga valstīm. Transporta departaments sadarbībā ar citām institūcijām ir pārbaudījis septiņus kuģus enkurvietās.

Tankkuģis kas aizturēšanas brīdī bija ceļā no Sikas ostas Indijā uz Ustjlugas ostu Krievijā.

Sankcijām pakļautais tankkuģis “Kiwala” ir Krievijas “ēnu flotes” kuģis, kas tiek izmantoti sankcijām pakļautas jēlnaftas un naftas produktu transportēšanai. Tādi tankkuģi tiek pārvaldīti caur tā dēvētajām pastkastīšu kompānijām un bieži maina īpašniekus, lai slēptu tiešas saites ar Krieviju un patiesā labuma guvējiem. 244 metru garā tankkuģa operators ir Maurīcijā reģistrēta kompānija “Tirad Shipping Inc”, kurai tas ir vienīgais kuģis.