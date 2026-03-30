Pēdējo dienu drošības satraukums Latvijā: Rajevs skaidri nosauc, kas mums vajadzīgs, lai cīnītos ar draudiem
Vērtējot nesenos dronu incidentus, kļūst skaidrs, ka būtisku atšķirību no iepriekšējiem gadījumiem nav, taču izgaismojas vairākas problēmas, kurām nepieciešama steidzama uzmanība. Kā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” norāda Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, šoreiz drons tika identificēts, taču praktiskā rīcība ar to bija ierobežota, jo trūka nepieciešamo līdzekļu, lai efektīvi reaģētu.
Tāpat arī informēšanas un komunikācijas process nebija pietiekami veiksmīgs, kas liecina par nepieciešamību uzlabot koordināciju un sabiedrības informēšanu šādās situācijās. Vienlaikus jāatzīst, ka šīs problēmas nav tikai nacionāla līmeņa jautājums, jo Latvijas aizsardzības spējas ir cieši saistītas ar sabiedroto klātbūtni un sadarbību NATO ietvaros.
Valsts rīcībā esošās spējas ir ierobežotas, un daļa no kritiskajām aizsardzības sistēmām atrodas citās vietās, kur tās pilda savus uzdevumus, tādēļ jebkura lēmuma gadījumā par šo resursu pārvietošanu tuvāk robežai būtu nepieciešams nodrošināt to aizvietošanu citos reģionos ar nacionālajiem līdzekļiem. Tas savukārt nozīmē papildu slodzi un vēl skaidrāk izgaismo esošo resursu trūkumu.
Līdz ar to galvenais secinājums ir nepārprotams – Latvijai ir nepieciešams būtiski stiprināt pretgaisa aizsardzības spējas, īpaši attiecībā uz mūsdienu draudiem, kādi ir droni, jo tie kļūst arvien biežāks un efektīvāks instruments gan izlūkošanā, gan potenciālās militārās darbībās.
