Cik dronu būtu nepieciešami, lai “paralizētu” dzīvi Latvijā? Rajevs sniedz skaidru atbildi 53

0:05, 30. marts 2026
Cik Krievijas droniem būtu jāatlido, lai “atslēgtu” Latviju no normālas dzīves? To TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” spriež Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Rajevs atzīst, ka šis ir ļoti provokatīvs jautājums. Tāpat viņš apgalvo, ka tas nav nemaz tik vienkārši.

Lai kaut ko tādu panāktu, ir vajadzīgas simtiem raķešu un dronu.

“Jāatceras, ka mēs neesam galīgi bezspēcīgi – ir objekti, kuros 24 stundas diennaktī darbojas pretgaisa aizsardzība,” viņš piebilst.

Rajevs uzskata, ka nevienai valstij nav pietiekami daudz spēju, lai pilnībā aizsargātu kritisko infrastruktūru. Kā piemēru viņš min Irānas karu, kur Apvienotajiem Arābu Emirātiem ir modernas spējas, bet viņi tāpat nespēj tikt galā ar visiem droniem, kurus Irāna sūta.

