Ilze Pētersone Foto: no personīgā arhīva

Ilze Pētersone: Par prieku Ieteikt







Ilze Pētersone, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Numura sarunā ar Kristīni Zadovsku un Andri Keišu spriežam par Ziemassvētkiem – vai maz var šajā laikā tā īsti no sirds priecāties, kad Ukrainā ik dienu iet bojā cilvēki, tiek postīta viņu zeme?

Var un vajag, taču tas ir pavisam cits prieks. Kā saka Zenta Mauriņa, kuras atziņas no rītiem Latvijas Radio 1 paklausos Vairas Vīķes-Freibergas lasījumā: “Prieks, par kuru es šodien gribu runāt, ir ļoti nopietna lieta, ko nedrīkst sajaukt ar izpriecu vai baudu.” Z. Mauriņa raksta par heroiskā cilvēka prieku, kas nevairās no sāpēm un, nolaidies viņu vistumšākajā dzelmē, atzinis to nenovēršamību, ar iekšēju spēku pārvarējis tās. “Prieks, kas sevī nenes sāpju smalkā starojuma, ir kā pienenes sēkla, ko vējš viegli izpūš, bet prieks, kas guvis satvaru, pārvarot sāpes, ir zvaigzne, kas spīd vistumšakajā naktī.”

Tik daudz nežēlības, sāpju un bēdu nesis šis gads, taču reizē arī tik daudz varonības, spēka un cilvēcības. Un tik daudz jaunu zvaigžņu iemirdzējušās brīvības debesīs, kur līdzās Ukrainas ir arī mūsējās – visu latviešu – zvaigznītes, kas, cik vien spēdami un no sirds, palīdz ukraiņiem noturēties un uzvarēt ienaidnieku.

Viena no tām ir arī mana brāļa zvaigznīte. Tikai pirms dažām dienām, kad tikāmies ģimenei svarīgā brīdī un padalījāmies, kā katram pagājis šis gads – tā ir mūsu tradīcija –, Gatis klusā balsī sāka stāstīt, ka nopircis automobili un nosūtījis uz fronti, iegādājies ģeneratoru un nosūtījis uz fronti… Balss nodrebēja. Nav viņš ne miljonārs un pat ne lieluzņēmējs, bet viens no daudzajiem Latvijā, kas citādi nevar.

Lai cik savādi tas skanētu, šis ir bijis prieka gads – par to, ka Ukraina ir stipra, drosmīga un varonīga valsts, ka valstu vadītājiem un miljardiem ļaužu pasaulē atveras acis un nāk sapratne, kas ir īstais ļaunums uz šīs zemes. Man ir prieks par mums, ka lielais vairums Latvijā esam ar stingru nacionālo stāju un siltu, atsaucīgu sirdi!

Mēs, “Mājas Viesa” veidotāji, turamies šajā ierindā un sakām vissirsnīgākos pateicības vārdus žurnāla lasītājiem, jo tikai, pateicoties jums, mūsu rakstītie vārdi var izskanēt plašāk Latvijā, sasniegt katru novadu, pagastu un namu.

Lai priecīgi Ziemassvētki!