Imantā pie atkritumu konteineriem pamanīts biedējošs atradums: vieni skatās ar šķību aci, citi steidz asprātīgi pajokot
Kādas sajūtas tevi pārņemtu, ja, nonākot pie atkritumu tvertnes, nāktos ieraudzīt ko pavisam negaidītu, piemēram, zārku? Tieši tādā situācijā nonāca vairāki Imantas iedzīvotāji, un nu neparastais atradums pārņēmis sociālos tīklus.
Pie publicētās bildes lakoniski rakstīts: “Imanta. Kurzemes prospekts. Laikam pārdomāja….”
Kamēr vieni mēģināja saprast, kā zārks vispār tur nonācis, citi komentāru sadaļu ātri vien pārvērta īstenā joku maratonā.
Savukārt vēl kāds raksta: “Dzīvotu blakus, savāktu. Gan jau saimniecībā noderētu tāda manta.”
Neizpalika arī mistiskāki joki: “Kāds ir augšāmcēlies… un saka, ka brīnumi nenotiek.”
Kāds komentētājs situāciju uztver pavisam ikdienišķi: “Kāds vienkārši izmetis savu gultu.”
Komentāru sadaļā netrūka arī versiju par to, kāpēc zārks vispār izmests.
“Varbūt dāvināts un nesakrita gaumes.”
Hokejs ir pilnībā pārņēmis Latviju: “Kad nomirsti, bet Latvijas hokeja izlase tiek ceturtdaļfinālā, nevar taču laist garām.”
Lai gan patiesais iemesls, kāpēc zārks nonācis pie konteineriem, nav zināms, komentāru sadaļā cilvēki sprieda vēl ilgi.
Vienlaikus cilvēkiem radās arī pavisam praktisks jautājums, vai šādu priekšmetu vispār drīkst izmest pie sadzīves atkritumiem? Atkritumu apsaimniekotāji iepriekš norādījuši, ka lielgabarīta priekšmetus nedrīkst vienkārši atstāt pie konteineriem bez saskaņošanas. Parasti tie jānodod kā lielgabarīta atkritumi vai jāizved, iepriekš piesakot speciālu savākšanu.
Tas nozīmē, ka arī zārka atstāšana pie daudzdzīvokļu mājas konteineriem, visticamāk, nebūtu uzskatāma par pareizu atkritumu utilizācijas veidu.
Lūk, vēl pāris asprātības…
