Rutulis nav bijis apmierināts ar prokuratūras piedāvāto sodu – lietu par dzēruma ļembastu izskatīs tiesa 68
Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo dziedātāju Normundu Rutuli, tāpēc viņa krimināllieta nosūtīta tiesai vispārējā kārtībā, noskaidroja aģentūra LETA.
Neminot personas vārdu, prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka šogad 14. marta vakarā vīrietis, atrodoties alkohola ietekmē ar minimālā alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā 2,01 promile, pa Lāčplēša ielu virzienā no Ernesta Birznieka-Upīša ielas uz Satekles ielas pusi, Rīgā, vadīja automašīnu “Cupra Formentor”.
Apsūdzētais iebrauca pretējā braukšanas joslā, izraisot sadursmi ar pretī braucošo automašīnu “Mercedes Benz”.
Pēc apsūdzības uzrādīšanas vīrietis, paužot attieksmi pret apsūdzību, norādīja, ka savu vainu viņš atzīst pilnībā un izdarīto nožēlo.
Par šādu noziedzīgu nodarījumu Krimināllikumā paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai probācijas uzraudzība, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Tāpat tiek konfiscēts noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai piederošais transportlīdzeklis, savukārt gadījumā, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts ar citai personai piederošu transportlīdzekli, no vainīgā tiek piedzīta pilna vai daļēja šā transportlīdzekļa vērtība.
Par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu sākta administratīvā lietvedība.
Prokuratūra norādīja, ka lielākoties kriminālprocesi par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā tiek pabeigti prokuratūrā ar prokurora priekšrakstu par sodu vai nosūtīti tiesai vienošanās procesa kārtībā. Tas nozīmē, ka prokurors pēc savas, apsūdzētā un viņa aizstāvja iniciatīvas var slēgt vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ja ir noskaidroti apstākļi, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu, un apsūdzētais piekrīt viņam inkriminētā nodarījuma apjomam, kvalifikācijai, radītā kaitējuma novērtējumam un vienošanās procesa piemērošanai.
Pēc vienošanās noslēgšanas krimināllietas materiālus kopā ar vienošanās protokolu prokurors nosūta tiesai, ierosinot tai apstiprināt noslēgto vienošanos.
Šajā gadījumā lieta nosūtīta tiesai vispārējā kārtībā, jo prokurorei ar apsūdzēto neizdevās vienoties par soda veidu un mēru. Prokuratūrā aģentūrai LETA apstiprināja, ka apsūdzētajam piedāvāts vienoties par reālu brīvības atņemšanas sodu, taču konkrētu termiņu nekomentēja.