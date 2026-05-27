Foto: LETA

Cik turīgs ir topošais tieslietu ministrs? Smiltēna deklarācijā redzami iespaidīgi skaitļi 0

Pievieno LA.LV
LETA
8:00, 27. maijs 2026
Stāsti Izpēte

Topošais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns pagājušajā gadā par darbu Saeimā saņēmis vairāk nekā 91 tūkstoti eiro. Deklarācijā redzami ne tikai politiķa ienākumi, bet arī uzkrājumi, investīcijas, īpašumi un kredītsaistības.

“Netraucējiet, pirmie 500 mērķi jau ir sarakstā.” Brovdi brīdina Minskas vadoni
Kokteilis
Neoficiālie padomju laiku bagātnieki: neticami, bet tieši šo profesiju pārstāvji dzīvoja kā nieres taukos 23
RAKSTA REDAKTORS
“Ko tad brīnīties, ka neviens neiet uz šo uzaicinājumu?” Zane samaksā teju 100 eiro par bezmaksas vēža skrīningu
Lasīt citas ziņas
Smiltēnam īpašumā ir divi nekustamie īpašumi Saulkrastos. Viņam pieder arī 2018. gadā ražots motocikls “Piaggio”, bet lietošanā ir 2018. gadā ražota automašīna “Mercedes-Benz”.

Topošais ministrs deklarējis 7000 eiro skaidrās naudas uzkrājumu, kā arī 13 899 eiro bezskaidrās naudas uzkrājumus “Swedbank”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Viņi paši cieš un liek ciest arī citiem: nosaukti problemātiskākie zodiaka zīmju pārstāvji
“Tā nav paradīze.” Ukrainiete stāsta, cik patiesībā iespējams nopelnīt Vācijā
Trešdien daudzviet Latvijā plosīsies spēcīgs vējš, vietām gaidāma arī krusa

Smiltēnam pieder obligācijas – 17 finanšu instrumenti 17 672 eiro nominālvērtībā un 53 instrumenti 5430 eiro nominālvērtībā. Tāpat viņam pieder ieguldījumu fondu daļas – 430 finanšu instrumenti 7196 eiro nominālvērtībā.

Deklarācijā norādīts, ka viņš pērn veicis vairākus darījumus ar ieguldījumu fondiem. “Swedbank Robur Access Edge Global” iegādāti finanšu instrumenti par 9853 eiro, savukārt “Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C” – par 6176 eiro. Vienlaikus “Swedbank Robur Access Edge Global C” finanšu instrumenti pārdoti par 2704 eiro un “Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C” – par 6233 eiro.

Smiltēns deklarējis arī pārkreditēšanos hipotekārajam kredītam no “Luminor” uz “Swedbank” 90 000 eiro apmērā. Viņa deklarētās parādsaistības ir 86 193 eiro, savukārt viņš ir izsniedzis aizdevumu 28 700 eiro apmērā.

Papildus Saeimas algai Smiltēns procentos no “Swedbank” saņēmis 96 eiro, 530 eiro un 1329 eiro. Vēl 7200 eiro ienākumos deklarēti no saimnieciskās darbības un komercdarbības, kā arī 579 eiro no valsts budžeta un citiem ienākumiem.

Ieguldījumu privātajos pensiju fondos Smiltēnam nav, tāpat viņam nav dzīvības apdrošināšanas.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Edvards Smiltēns: NBS zaudēs labu pulkvedi, tikai tādēļ, ka JV ir beigušies politiķi, kas var uzņemties atbildību
TV24
“Es to uzskatu par necienīgu un bērnišķīgu rīcību!” Smiltēns nopeļ Siliņu
TV24
“Es neiešu atspēkot katru muļķību!” Smiltēns dusmīgs par viltus ziņām un dezinformāciju par viņu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.