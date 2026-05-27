Cik turīgs ir topošais tieslietu ministrs? Smiltēna deklarācijā redzami iespaidīgi skaitļi 0
Topošais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns pagājušajā gadā par darbu Saeimā saņēmis vairāk nekā 91 tūkstoti eiro. Deklarācijā redzami ne tikai politiķa ienākumi, bet arī uzkrājumi, investīcijas, īpašumi un kredītsaistības.
Topošais ministrs deklarējis 7000 eiro skaidrās naudas uzkrājumu, kā arī 13 899 eiro bezskaidrās naudas uzkrājumus “Swedbank”.
Smiltēnam pieder obligācijas – 17 finanšu instrumenti 17 672 eiro nominālvērtībā un 53 instrumenti 5430 eiro nominālvērtībā. Tāpat viņam pieder ieguldījumu fondu daļas – 430 finanšu instrumenti 7196 eiro nominālvērtībā.
Deklarācijā norādīts, ka viņš pērn veicis vairākus darījumus ar ieguldījumu fondiem. “Swedbank Robur Access Edge Global” iegādāti finanšu instrumenti par 9853 eiro, savukārt “Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C” – par 6176 eiro. Vienlaikus “Swedbank Robur Access Edge Global C” finanšu instrumenti pārdoti par 2704 eiro un “Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C” – par 6233 eiro.
Papildus Saeimas algai Smiltēns procentos no “Swedbank” saņēmis 96 eiro, 530 eiro un 1329 eiro. Vēl 7200 eiro ienākumos deklarēti no saimnieciskās darbības un komercdarbības, kā arī 579 eiro no valsts budžeta un citiem ienākumiem.
Ieguldījumu privātajos pensiju fondos Smiltēnam nav, tāpat viņam nav dzīvības apdrošināšanas.