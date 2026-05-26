Tūlīt būs vilšanās: pievilcīgo priesteru kalendārs, izrādās, nemaz nav tik “svēts”, kā tiek reklamēts 0

18:15, 26. maijs 2026
Gadiem ilgi viens no neparastākajiem suvenīriem, ko var iegādāties Vatikāna apkārtnē Romā, ir bijis kalendārs ar fotogrāfijām, kurās redzami jauni vīrieši katoļu priesteru tērpos. Taču tagad daudzi tūristi par pārsteigumu pašiem uzzinājuši, ka daļa no tā dēvētajiem “pievilcīgajiem priesteriem” patiesībā nekad nav bijuši garīdznieki, vēsta TV3 raidījuma “900 sekundes”.

Viens no atpazīstamākajiem kalendāra “varoņiem” ir Džovanni Galīcija – viņš bijis vien kautrīgs 17 gadus vecs pusaudzis no Palermo, kad fotogrāfs viņam palūdzis pozēt pie baznīcas, tērptam priestera kreklā. Savukārt viņa slavenais, noslēpumainais smaids uz kalendāra vāka patiesībā bijis tikai mulsums, jo turpat blakus stāvējuši draugi un par viņu smējušies.

Kalendāra autors gan apgalvo, ka vismaz daļa no izdevumā redzamajiem vīriešiem tiešām esot priesteri, taču Vatikāns uzsver – projektam nav nekādas oficiālas saistības ar Svēto Krēslu.

Plašāk par šo faktu skaties pievienotajā video!

