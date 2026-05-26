Foto. pexels.com

Bagātie svaru zaudē, nabagie – pieņemas svarā. Zinātnieki skaidro šo bīstamu paradoksu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:41, 26. maijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Globālā aptaukošanās kā problēma strauji mainās. Lai gan iepriekš liekais svars tika uzskatīts par bagāto Rietumvalstu problēmu, tā tagad ir visizplatītākā problēma valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem, liecina Earth.com pētījums.

Kokteilis
Neoficiālie padomju laiku bagātnieki: neticami, bet tieši šo profesiju pārstāvji dzīvoja kā nieres taukos 23
Ģimenēm, kuras šovasar joprojām var atļauties šīs 10 lietas, klājas daudz labāk nekā vairumam cilvēku
Rutulis nav bijis apmierināts ar prokuratūras piedāvāto sodu – lietu par dzēruma ļembastu izskatīs tiesa 68
Lasīt citas ziņas

Zinātnieki norāda, ka daudzās bagātās valstīs aptaukošanās rādītāji ir sākuši stabilizēties vai pat samazināties. Iemesli ir veselīga dzīvesveida popularitāte, piekļuve kvalitatīviem produktiem un valdības programmas pareiza uztura un sporta atbalstam.

Piemēram, Dānijā bērnu aptaukošanās rādītāji vairs nepieauga jau 20. gs. deviņdesmitajos gados. Līdzīgas tendences ir vērojamas lielākajā daļā Rietumeiropas, Ziemeļamerikas un Austrālijas. Dažās valstīs, piemēram, Itālijā un Portugālē, rādītāji pat ir sākuši samazināties.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Sods par telefona lietošanu pie stūres ir no 25 – 100 eiro un 1 soda punkts. Vai sods par to būtu jāpalielina?” Soctīklos komentētāji gandrīz saplūcas
Sarauj, Latvija! Mūsējie hokejisti PČ sagrauj Ungāriju un sasniedz ceturtdaļfinālu
Rīt gaidāms brāzmains un auksts vējš: sinoptiķi brīdina par riskiem

Tikmēr situācija joprojām ir kritiska Āfrikā, Dienvidāzijā, Latīņamerikā un Klusā okeāna reģionā, kur liekā svara cilvēku skaits turpina strauji pieaugt gan bērnu, gan pieaugušo vidū. Īpaši augsti rādītāji ir reģistrēti Tuvo Austrumu, Ziemeļāfrikas valstīs, kā arī Tongā un Kuka salās, kur vairāk nekā puse iedzīvotāju jau ir aptaukojušies.

Pētnieki skaidro, ka problēma nav saistīta tikai ar ienākumu līmeni. Svarīga loma ir lētas un pārstrādātas pārtikas pieejamība, mainīgi ēšanas paradumi, zemi fiziskās aktivitātes un efektīvas valsts politikas trūkumam veselīga uztura jomā.

Eksperti uzsver, ka bagātāku valstu pieredze liecina, ka situāciju var mainīt, īstenojot atbilstošu politiku, attīstot veselīgas ēšanas kultūru un nodrošinot piekļuvi kvalitatīviem produktiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
6 dzērieni, kas nomāc izsalkumu, sadedzina taukus un palīdz zaudēt svaru ātrāk
Veselam
10 000 soļi dienā nepalīdzēs tikt pie smuka puncīša, ja staigāsi nepareizajā laikā?
Veselam
Tauku šūnām tiešām ir “atmiņa”! Tas izskaidro “jo-jo” efektu pēc diētām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.