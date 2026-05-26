Bagātie svaru zaudē, nabagie – pieņemas svarā. Zinātnieki skaidro šo bīstamu paradoksu 0
Globālā aptaukošanās kā problēma strauji mainās. Lai gan iepriekš liekais svars tika uzskatīts par bagāto Rietumvalstu problēmu, tā tagad ir visizplatītākā problēma valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem, liecina Earth.com pētījums.
Zinātnieki norāda, ka daudzās bagātās valstīs aptaukošanās rādītāji ir sākuši stabilizēties vai pat samazināties. Iemesli ir veselīga dzīvesveida popularitāte, piekļuve kvalitatīviem produktiem un valdības programmas pareiza uztura un sporta atbalstam.
Piemēram, Dānijā bērnu aptaukošanās rādītāji vairs nepieauga jau 20. gs. deviņdesmitajos gados. Līdzīgas tendences ir vērojamas lielākajā daļā Rietumeiropas, Ziemeļamerikas un Austrālijas. Dažās valstīs, piemēram, Itālijā un Portugālē, rādītāji pat ir sākuši samazināties.
Tikmēr situācija joprojām ir kritiska Āfrikā, Dienvidāzijā, Latīņamerikā un Klusā okeāna reģionā, kur liekā svara cilvēku skaits turpina strauji pieaugt gan bērnu, gan pieaugušo vidū. Īpaši augsti rādītāji ir reģistrēti Tuvo Austrumu, Ziemeļāfrikas valstīs, kā arī Tongā un Kuka salās, kur vairāk nekā puse iedzīvotāju jau ir aptaukojušies.
Pētnieki skaidro, ka problēma nav saistīta tikai ar ienākumu līmeni. Svarīga loma ir lētas un pārstrādātas pārtikas pieejamība, mainīgi ēšanas paradumi, zemi fiziskās aktivitātes un efektīvas valsts politikas trūkumam veselīga uztura jomā.
Eksperti uzsver, ka bagātāku valstu pieredze liecina, ka situāciju var mainīt, īstenojot atbilstošu politiku, attīstot veselīgas ēšanas kultūru un nodrošinot piekļuvi kvalitatīviem produktiem.