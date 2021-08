“Jūs pasūtījāt, firmas apmācīja. Cik no viņiem strādā?” Godmanis par bezdarbnieku pārmācīšanas problēmu Ieteikt







“Tā gluži nav, ka 7 gadu plānā, finanšu perspektīvā, nebūtu tematiskie kritēriji. Piemēram, mazo/vidējo uzņēmumu atbalsta kritēriji – cik ir skaits pieaudzis, un vai tas ir sasniegts vai nav? Ja jāremontē reģionālie ceļi – cik km ir izdarīts? Bezdarba jautājums – ja apmāca bezdarbniekus, cik no tiem ir apmācīti un cik no tiem strādā?,” komentējot iespējamos finanšu plūsmas avotus uzņēmējiem, RīgaTV 24 raidījumā “Naudas cena” norādīja Ministru prezidents (1990-1993; 2007-2009), bijušais finanšu un iekšlietu ministrs un ekonomikas jautājumu eksperts Ivars Godmanis.

“Ir ļoti maz pētījumu – Eiropa pati to nevar izdarīt, jo valstis ir ļoti daudz, bet Latvijā esmu atradis, un biju patīkami pārsteigts, ka mums šie rādītāji briesmīgi neatšķiras – nav tā, ka solām, ka būs 5 tūkstoši jaunu mazo un vidējo uzņēmumu, bet mums ir tikai 500 – tā nav!” uzsver eksperts.

“Ja parok dziļāk, tad mūžīgā problēma ir ar bezdarbnieku pārmācīšanu – tur ir sociālais fonds, kas tērē lielu naudu. Izsola konkursus, firmas apmāca bezdarbniekus.”

“Pēc tam prasa Nodarbības valsts aģentūrai, kuri ir pasūtītāji un caur kuriem iet nauda – jūs pasūtījāt, firmas apmācīja bezdarbniekus un cik no viņiem tad strādā beigās? Man atbildēja, ka 63%, kas gan bija pirms vairākiem gadiem. Labs rādītājs, bet ir vēl viens jautājums – cik ilgi viņi strādā?”

“Ja viņi strādā nepilnu gadu un atkal kļūst par bezdarbniekiem, tad sākās nākamā apmācīšana. Līdzekļi ir deleģēti katrai vietai, un par to atbild Latvijas valdība, valsts un pašvaldības. Nav vienkārši, jo ir mūžīgā problēma – šķēres starp to, kam gatavo un starp to, ko vajag. Tā ir sociālā fonda apgūšanas problēma, un Eiropa tam izsekot līdzi nevar,” norāda I.Godmanis.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

