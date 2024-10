Foto: pexels.com

Joki jautrākai dienai: padomi īstiem vīriešiem







Piedāvājam padomus īstiem vīriešiem. Protams, lasiet tos ar smaidu!

• No diviem ļaunumiem izvēlies to, kurš seksīgāks.

• Izliecies, ka nesaproti sievietes – lētāk tiksi cauri.

• Klausies sievietēs vai neklausies, tāpat nesapratīsi.

• Ja sievietei nav taisnība – palūdz viņai piedošanu.

• Dod vietu sievietei, bet nevienam neatdod vietu viņai blakus.

• Pasaki sievietei, ka viņa nav tāda kā citas, un dabūsi no viņas to pašu, ko no citām.

• Vīrietim, kurš prot iekvēlināt sievietes sirdi, nodrošinātas garšīgas vakariņas.

• Vispirms palūdz sievietei piedošanu un pēc tam izsaki savu viedokli.

• Mīļākā jāizvēlas tāda, ar kuru nav kauns pagadīties acīs sievai.

• Neskrien pakaļ brunčiem! Paliksi bez biksēm.

• Tu vari nodzīvot ilgi, ja atteiksies no visa, kā dēļ ir vērts dzīvot ilgi.

• Ja vēlies, lai sieviete tev piekristu – piekrīti viņai!

• Dažreiz situācija kļūst skaidrāka, ja izslēdz gaismu.

• Ievies otru ģimeni – būs kāds, kuram pasūdzēties par sievu.

• Vīrietis vienmēr var nomierināt sievieti… ar naudu.

• Meliem sievietei vajadzētu būt, pirmkārt, skaistiem, otrkārt, ticamākiem par patiesību.

• Ja sievietei nav taisnība, piekrīti viņai un nedaudz pagaidi – pēc dažām minūtēm viņa mainīs savas domas.

• Pasaki sievietei, ka tevi interesē viņas dvēsele, un iegūsi piekļuvi viņas ķermenim.

• Nedari cilvēkiem labu – netiksi no viņiem vaļā.

• Gultā un politikā ir mazāk jārunā un vairāk jārīkojas.

• Ja tevi mīl divas sievietes, vienīgā iespēja ir aizbēgt ar trešo.

• Lai nestrīdētos ar sievu, pietiek tikai ar vārdu, un šis vārds ir “jā”.

• Vai vēlies, lai sieva tevī uzmanīgi klausītos? Sāc runāties ar citu sievieti.

• Gudrs vīrs savai sievai pasaka tikai daļu patiesības, un pat šī daļa ir puspatiesība.

• Ja kaut kas neizdodas, mēģini ieklausīties sievā.

• Ja tu atgriezies mājās pēc pusnakts un jautrā prātā, ātri apskauj sievu, lai viņa nepaspētu atvēzēties.

• Ja sieva sūdzas, ka jūs nekur neejat kopā, ņem viņu sev līdzi, dodoties iznest atkritumu spaini.

• Lai sieva nosauktu tevi par labu vīru, tev jānomirst.