Izmantota pat kā slepkavības ierocis: kas ir pasaulē nāvējošākā sēne?







Toksiskās sēnes ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem pārtikas saindēšanās gadījumos visā pasaulē, raksta “IFLScience”. Zaļā mušmire ir viena no bīstamākajām un nāvējošākajām sēnēm pasaulē. Tās toksīni var izraisīt nopietnu saindēšanos, bojājot aknas un nieres pat nelielos daudzumos. Lai gan šīs sēnes izcelsme ir Eiropa, cilvēki to ir nejauši izplatījuši visā pasaulē.

Šo sēni nekādā gadījumā nedrīkst lietot uzturā, jo pat neliels tās daudzums var sabojāt nieres un aknas. Tā ir tik nāvējoša, ka ir bijusi izmantota kā slepkavības ierocis jau gadsimtiem ilgi. Piemēram, romiešu imperators Klaudijs, saskaņā ar leģendu, tika nogalināts ar šo sēni, ko viņa sieva ielika viņa iecienītākajā ēdienā.

Vēlāk karš par Austrijas mantojumu, kas 1740. gadā satricināja Eiropu, sākās pēc Svētās Romas impērijas imperatora Kārļa VI nāves, kurš, kā tiek uzskatīts, arī nejauši lietojis zaļo mušmiri uzturā. Šādi gadījumi tikai pierāda, cik katastrofāla var būt kļūdaina sēņu identificēšana.

Zaļā mušmire satur ļoti toksisku vielu – amanitīnu, kas izraisa šūnu bojājumus aknās un nierēs, izraisot to pakāpenisku darbības atteikšanu. Ja cilvēks norij šo sēni, tas izraisa virkni nepatīkamu simptomu, kas bieži sākas ar vemšanu, caureju un sāpēm vēderā, pirms dzīvībai svarīgi orgāni sāk nedarboties.

Visbiežāk, šajā posmā cilvēks nonāk komā un nomirst, taču dažkārt ķirurģiska iejaukšanās, kas ietver orgānu transplantāciju var glābt cilvēka dzīvību, ja tā tiek veikta dažu minūšu laikā pēc sēnes apēšanas.