Izrādās, paplātes vieta cepeškrāsnī ir ļoti svarīga – daudzi to novieto nepareizi 0

Vai kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc cepeškrāsnī paplāti nevajadzētu likt pārāk tuvu augšai vai apakšai?

Cepot ēdienu cepeškrāsnī, svarīga ir ne tikai pareiza temperatūra un recepte, bet arī tas, kurā līmenī novietota paplāte. Daudzi pavāri un virtuves tehnikas ražotāji iesaka lielāko daļu ēdienu gatavot cepeškrāsns vidējā līmenī, jo tieši tur siltums izplatās visvienmērīgāk.

Cepeškrāsns darbojas pēc vienkārša principa – siltumu rada sildelementi, kas parasti atrodas krāsns augšā un apakšā. Kad tie uzkarst, veidojas karstā gaisa plūsma, kas cirkulē pa visu krāsni.
Ja paplāte tiek novietota pārāk tuvu kādam no sildelementiem, ēdiens saņem ļoti intensīvu tiešo karstumu no vienas puses. Tas var radīt situāciju, kad ēdiena virsma vai apakša piedeg, bet pārējā daļa vēl nav pilnībā izcepusies.

Īpaši bieži tas notiek, ja paplāte atrodas pašā apakšā. Šādā gadījumā apakšējais sildelements var sakarsēt paplātes pamatni tik spēcīgi, ka ēdiena apakša kļūst pārāk tumša vai pat piedeg.

Savukārt, ja paplāte novietota pārāk augstu, ēdiena virspuse var apbrūnēt vai apdegt vēl pirms ēdiens ir gatavs.

Vidējais cepeškrāsns līmenis parasti nodrošina vislabāko rezultātu, jo karstais gaiss var brīvi cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm. Tas palīdz ēdienam cepties vienmērīgi, saglabājot pareizu tekstūru un garšu.

Tieši tāpēc lielākajā daļā cepšanas recepšu – piemēram, cepumiem, kūkām vai sacepumiem ir ieteikts izmantot vidējo “plauktu”.

Protams, ir arī izņēmumi. Ja vēlaties ēdienam izveidot kraukšķīgu virskārtu vai ātri to apbrūnināt, pannu var novietot augstāk. Savukārt dažiem ēdieniem, piemēram, picai, reizēm ieteicams izmantot zemāku līmeni, lai labāk izceptos pamatne.

Tomēr ikdienas gatavošanai vienkāršs princips palīdz izvairīties no neveiksmēm – ja receptē nav norādīts citādi, visdrošāk izvēlēties cepeškrāsns vidējo līmeni.

Pievieno LA.LV
