Izrādās, paplātes vieta cepeškrāsnī ir ļoti svarīga – daudzi to novieto nepareizi 0
Vai kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc cepeškrāsnī paplāti nevajadzētu likt pārāk tuvu augšai vai apakšai?
Cepot ēdienu cepeškrāsnī, svarīga ir ne tikai pareiza temperatūra un recepte, bet arī tas, kurā līmenī novietota paplāte. Daudzi pavāri un virtuves tehnikas ražotāji iesaka lielāko daļu ēdienu gatavot cepeškrāsns vidējā līmenī, jo tieši tur siltums izplatās visvienmērīgāk.
Ja paplāte tiek novietota pārāk tuvu kādam no sildelementiem, ēdiens saņem ļoti intensīvu tiešo karstumu no vienas puses. Tas var radīt situāciju, kad ēdiena virsma vai apakša piedeg, bet pārējā daļa vēl nav pilnībā izcepusies.
Savukārt, ja paplāte novietota pārāk augstu, ēdiena virspuse var apbrūnēt vai apdegt vēl pirms ēdiens ir gatavs.
Vidējais cepeškrāsns līmenis parasti nodrošina vislabāko rezultātu, jo karstais gaiss var brīvi cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm. Tas palīdz ēdienam cepties vienmērīgi, saglabājot pareizu tekstūru un garšu.
Tieši tāpēc lielākajā daļā cepšanas recepšu – piemēram, cepumiem, kūkām vai sacepumiem ir ieteikts izmantot vidējo “plauktu”.
Tomēr ikdienas gatavošanai vienkāršs princips palīdz izvairīties no neveiksmēm – ja receptē nav norādīts citādi, visdrošāk izvēlēties cepeškrāsns vidējo līmeni.