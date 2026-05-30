VIDEO. “Sarullē, lai vieglāk paņemt!” Vāveres pūles, nesot mājās savu lielo un nepaklausīgo bērnu, sasmīdina tīmekli 0
Sociālajā tīklā „Facebook” ar ārkārtīgi mīļu un reizē kuriozu video dalījusies lietotāja Vita, kurai izdevies iemūžināt sadzīvisku ainu no vāveru ģimenes dzīves.
Video galvenā varone ir vāveru māmiņa, kura cenšas tikt galā ar savu jau krietni paaugušos un labi baroto atvasi. „Cik labi, ka ir mamma!” video parakstījusi autore, un viņas materiāls acumirklī izpelnījies simtiem reakciju un smaidu.
Video kadros redzams, kā vāverēns ir saritinājies ciešā kamoliņā, kamēr mamma viņu burtiski ar zobiem satvērusi un mēģina pārvietot uz drošāku vietu. Sākumā abi nedaudz pacīnās uz zemes, taču tad vāveru māte ar apskaužamu mērķtiecību un spēku, turot lielo bērnu zobos, sāk rāpties augšup pa koka stumbru. Uzdevums nav no vieglajiem, jo mazulis izskatās gandrīz tikpat liels kā pati māmiņa, taču mātes instinkts un neatlaidība uzvar.
Kā jau ierasts, šādi dabas kuriozi izraisījuši pamatīgu asprātību birumu komentāru sadaļā, kur cilvēki sacenšas humora izjūtā.
„Kad tev jau ir 25, bet vēl dzīvo pie mammas,” joko kāds skatītājs.
Nākamais neslēpj savu pirmo iespaidu: „Sākumā domāju, kas tas par kokosriekstu, ko nesīs uz migu? Izrādās – nepaklausīgs, liels bērns!”
Vēl kāds pamanījis vāveru mammas viltīgo taktiku, rakstot: „Sarullē, lai vieglāk paņemt!”
„Mammītei patiešām ir ko noņemties ar šādu nepaklausīgu ziķeri,” secina cits.