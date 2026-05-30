VIDEO. “Sarullē, lai vieglāk paņemt!” Vāveres pūles, nesot mājās savu lielo un nepaklausīgo bērnu, sasmīdina tīmekli 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
23:14, 30. maijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā „Facebook” ar ārkārtīgi mīļu un reizē kuriozu video dalījusies lietotāja Vita, kurai izdevies iemūžināt sadzīvisku ainu no vāveru ģimenes dzīves.

Krimināls
VIDEO. “Lopi!” Jūrmalas pilsētas svētkos ielas vidū izcēlies brutāls kautiņš, runā, ka viens cietušais ir komā 126
7 lietas, ko nekad nevajadzētu darīt kapsētā, lai nepiesaistītu sev neveiksmes
RAKSTA REDAKTORS
“Strādājam kā vergi, pusdienās nocenotā prece un algā nepilni 800 eiro!” “Elvi” kasiere Anna stāsta, cik necilvēcīga ir 13 stundu darba diena 93
Lasīt citas ziņas

Video galvenā varone ir vāveru māmiņa, kura cenšas tikt galā ar savu jau krietni paaugušos un labi baroto atvasi. „Cik labi, ka ir mamma!” video parakstījusi autore, un viņas materiāls acumirklī izpelnījies simtiem reakciju un smaidu.

Video kadros redzams, kā vāverēns ir saritinājies ciešā kamoliņā, kamēr mamma viņu burtiski ar zobiem satvērusi un mēģina pārvietot uz drošāku vietu. Sākumā abi nedaudz pacīnās uz zemes, taču tad vāveru māte ar apskaužamu mērķtiecību un spēku, turot lielo bērnu zobos, sāk rāpties augšup pa koka stumbru. Uzdevums nav no vieglajiem, jo mazulis izskatās gandrīz tikpat liels kā pati māmiņa, taču mātes instinkts un neatlaidība uzvar.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Šie produkti pazemina asinsspiedienu: kardiologi nosauc 4 taukainus, bet veselīgus ēdienus
VIDEO. Uzmanību jēkabpiliešiem – jaunākā informācija par pilsētā ieklīdušā lāča gaitām
Ukraina atradusi Krievijas vājāko vietu; jaunā taktika radījusi negatīvu ķēdes reakciju

Kā jau ierasts, šādi dabas kuriozi izraisījuši pamatīgu asprātību birumu komentāru sadaļā, kur cilvēki sacenšas humora izjūtā.

„Kad tev jau ir 25, bet vēl dzīvo pie mammas,” joko kāds skatītājs.

Nākamais neslēpj savu pirmo iespaidu: „Sākumā domāju, kas tas par kokosriekstu, ko nesīs uz migu? Izrādās – nepaklausīgs, liels bērns!”

Vēl kāds pamanījis vāveru mammas viltīgo taktiku, rakstot: „Sarullē, lai vieglāk paņemt!”

„Mammītei patiešām ir ko noņemties ar šādu nepaklausīgu ziķeri,” secina cits.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Mēs te drebināmies, tikmēr Eiropā skaidro prātu svilina ārā jaunais fenomens – karstuma kupols
VIDEO. Arī “Sadales tīkla” lauku piekūnu būrī izšķīlies pirmais cālis
VIDEO. Stārķu pārim Umai un Jumim izšķīlušies trīs stārķēni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.