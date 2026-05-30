Ilustratīvs foto.
Trauksme vienā no Eiropas lielākajām lidostām: iespējamu dronu dēļ tika apturēti lidojumi 0

LETA
17:32, 30. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Minhenes lidostā sestdien uz laiku tika apturēta gaisa satiksme pēc tam, kad saņemti ziņojumi par iespējamiem dronu lidojumiem lidostas apkārtnē. Drošības apsvērumu dēļ pacelšanās un nosēšanās tika pārtrauktas aptuveni uz stundu, izraisot būtiskus traucējumus vairākiem desmitiem reisu.

Neilgi pēc plkst. 9 pacelšanās un nosēšanās tika apturēta, bet ap plkst. 10.05 trauksme tika atcelta, paziņoja lidostas pārstāvis.

Divi piloti bija ziņojuši par novērojumu, kas raisījis aizdomas. Tika uzsākta izmeklēšana, un tajā tika iesaistīts policijas helikopters.
Pēc tam, kad izmeklēšanā nekas netika konstatēts, gaisa satiksmes aizliegums tika atcelts un gaisa satiksme atsākta, sacīja lidostas pārstāvis.

Kopumā 26 lidmašīnas nevarēja nolaisties skrejceļu pagaidu slēgšanas dēļ, un tās tika novirzītas uz alternatīvām lidostām, skaidroja pārstāvis.

Paredzams, ka lidmašīnas, kuru lidojumi uz laiku bija apturēti, tagad izlidos pakāpeniski, ar kavēšanos.

Lidojumu apturēšanas laikā lidosta palika atvērta, norādīja pārstāvis.

Arī tad, kad skrejceļi bija slēgti, pasažieri varēja piekļūt terminālim, reģistrēties, novietot automašīnas un iziet drošības kontroli kā parasti.

