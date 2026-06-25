“Izskatās, ka -50% atlaide bija ne tikai cenai…” Kādai picu cienītājai ēdiena pasūtīšana uz mājām beigusies ar nepatīkamu pārsteigumu 2
Sociālajā tīklā “Threads” uzmanību izpelnījies kādas sievietes ieraksts par pieredzi, pasūtot picu no “LuLū” picērijas akcijas laikā. Ierakstam pievienotajās fotogrāfijās redzama atšķirība starp aplikācijā attēloto picu un to, ko kliente saņēmusi piegādē.
“Izskatās, ka -50% atlaide bija ne tikai cenai,” raksta ieraksta autore, publicējot attēlus ar pasūtīto “Pīrādziņ picu”. Vienā no fotogrāfijām redzams reklāmas attēls ar bagātīgi noklātu picu, savukārt otrā – piegādātais produkts, kura izskats būtiski atšķīries no tā, kā būtu jāizskatās picai.
Zem ieraksta cilvēki dalījās arī ar savu pieredzi, pasūtot picas no “LuLū”. Kamēr daži rakstīja, ka ar pasūtījumiem problēmu nav bijis, citi norādīja uz gadījumiem, kad saņemtā pica būtiski atšķīrusies no reklāmas attēlos redzamās.
Kāda komentētāja rakstīja, ka pasūtījusi bekona picu, taču tajā neesot bijuši daži no gaidītajiem produktiem, bet parādījušās citas sastāvdaļas. Viņa gan piebilda, ka pēc sazināšanās ar uzņēmumu samaksātā nauda tikusi atgriezta.
Vairāki cilvēki pauda viedokli, ka atlaidei nevajadzētu ietekmēt produkta kvalitāti. Citi norādīja, ka, viņuprāt, uzņēmuma picu kvalitāte pēdējos gados būtiski pasliktinājusies. Atsevišķi komentētāji rakstīja, ka agrāk regulāri izvēlējušies “LuLū”, taču tagad biežāk pasūtot ēdienu citur.
Daži klienti norādīja, ka viņu pasūtījumi joprojām atbilst gaidītajam un līdzīgas problēmas nav piedzīvotas. Vēl citi pieļāva, ka konkrētajā gadījumā varētu būt notikusi cilvēciska kļūda vai neveiksmīga sagadīšanās.
Netrūka arī humora. Kāds komentētājs jokoja, ka attēlā redzama “dubultā ķimeņu pica”, bet cits rakstīja, ka pica izskatās tā, it kā to būtu gatavojis cilvēks savā pirmajā darba dienā.