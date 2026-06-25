Foto: Paula Čurkste/LETA

“Izskatās, ka -50% atlaide bija ne tikai cenai…” Kādai picu cienītājai ēdiena pasūtīšana uz mājām beigusies ar nepatīkamu pārsteigumu 2

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:29, 25. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajā tīklā “Threads” uzmanību izpelnījies kādas sievietes ieraksts par pieredzi, pasūtot picu no “LuLū” picērijas akcijas laikā. Ierakstam pievienotajās fotogrāfijās redzama atšķirība starp aplikācijā attēloto picu un to, ko kliente saņēmusi piegādē.

Veselam
Ārsti brīdina: 4 populāri un “nevainīgi” uztura bagātinātāji, kas var smagi bojāt aknas
Karstums Eiropā kļūst neizturams: 12 austrāliešu triki, kas var glābt tavu vasaru
RAKSTA REDAKTORS
“Tādas divējādas sajūtas…” Dzintaru pārsteidz dzirdētais “Maxima” veikalā
Lasīt citas ziņas

“Izskatās, ka -50% atlaide bija ne tikai cenai,” raksta ieraksta autore, publicējot attēlus ar pasūtīto “Pīrādziņ picu”. Vienā no fotogrāfijām redzams reklāmas attēls ar bagātīgi noklātu picu, savukārt otrā – piegādātais produkts, kura izskats būtiski atšķīries no tā, kā būtu jāizskatās picai.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Strādājam ārkārtas režīmā!” Kiberdrošības incidenta dēļ uz laiku slēgtas vairākas LVM sistēmas
Taisnīgam mieram nepietiek tikai ar sarunām: Ukrainas aizsardzības ministrs nosauc trīs galvenās vajadzības kara izbeigšanai
Pēteris Apinis: Par to kā latvietis Jāņos šņabi dzer un kā pēc Jāņiem ārstējas ar šņabi

Zem ieraksta cilvēki dalījās arī ar savu pieredzi, pasūtot picas no “LuLū”. Kamēr daži rakstīja, ka ar pasūtījumiem problēmu nav bijis, citi norādīja uz gadījumiem, kad saņemtā pica būtiski atšķīrusies no reklāmas attēlos redzamās.

Kāda komentētāja rakstīja, ka pasūtījusi bekona picu, taču tajā neesot bijuši daži no gaidītajiem produktiem, bet parādījušās citas sastāvdaļas. Viņa gan piebilda, ka pēc sazināšanās ar uzņēmumu samaksātā nauda tikusi atgriezta.

Vairāki cilvēki pauda viedokli, ka atlaidei nevajadzētu ietekmēt produkta kvalitāti. Citi norādīja, ka, viņuprāt, uzņēmuma picu kvalitāte pēdējos gados būtiski pasliktinājusies. Atsevišķi komentētāji rakstīja, ka agrāk regulāri izvēlējušies “LuLū”, taču tagad biežāk pasūtot ēdienu citur.

Daži klienti norādīja, ka viņu pasūtījumi joprojām atbilst gaidītajam un līdzīgas problēmas nav piedzīvotas. Vēl citi pieļāva, ka konkrētajā gadījumā varētu būt notikusi cilvēciska kļūda vai neveiksmīga sagadīšanās.

Netrūka arī humora. Kāds komentētājs jokoja, ka attēlā redzama “dubultā ķimeņu pica”, bet cits rakstīja, ka pica izskatās tā, it kā to būtu gatavojis cilvēks savā pirmajā darba dienā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Dzēra tikai bezalkoholisko, bet paģiras jūtamas: svētku laikā latvieši dalās dīvainā pieredzē
Veselam
Pat Rīgā trolejbusā var dabūt ērci! Māmiņas dalās divās “frontēs”, diskutējot par ērču encefalīta vakcīnu bērniem
VIDEO. Tādu galvaspilsētu var redzēt un piedzīvot vien retais – rīdzinieks parāda, kā pilsēta izskatījusies svētku laikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.