Dzēra tikai bezalkoholisko, bet paģiras jūtamas: svētku laikā latvieši dalās dīvainā pieredzē 0
Līgo svētki Latvijā tradicionāli tiek svinēti ar svētku galdu, ugunskuriem un arī alus kausiem, un daļai iedzīvotāju alkohola lietošana joprojām ir neatņemama svētku daļa. Tomēr arvien vairāk cilvēku izvēlas svinēt saulgriežus atturīgāk, atsakoties no stiprajiem dzērieniem vai alkohola vispār, priekšroku dodot bezalkoholiskajiem variantiem un vieglākai svētku noskaņai.
Tam ir vairākas priekšrocības. Nerunājot par ieguvumiem veselībai, atteikšanās no alkohola nozīmē arī skaidru prātu un labu pašsajūtu nākamajā dienā. Tā vismaz varētu šķist. Tomēr diskusija socvietnē “Threads” atklāj citu ainu – paģiras pēc bezalkoholisku dzērienu lietošanas. “Dzēru vakar bezalkoholisko, bet man ir paģiras, kā tas strādā?” jautā sieviete.
Komentāros daļa lietotāju norāda, ka sajūtas, kas atgādina paģiras, visbiežāk saistāmas ar miega trūkumu un nogurumu. “Par maz miega,” raksta kāds komentētājs, savukārt citi piebilst, ka vēla gulētiešana un slikta atpūta var radīt līdzīgu pašsajūtu kā pēc alkohola lietošanas.
Citi diskusijas dalībnieki uzsver uztura un dzīvesveida ietekmi. Tiek minēts, ka cukuroti dzērieni, smaga ēdiena lietošana vai dehidratācija var veicināt galvassāpes un nogurumu nākamajā dienā.
Daži komentētāji min arī psiholoģisku aspektu – tā saukto placebo efektu vai “svešo paģiru sajūtu”, kas var rasties, ja cilvēks atrodas ballīšu vidē vai sociālā vidē, pat nelietojot alkoholu.
Tiek apspriests arī tas, ka dažiem cilvēkiem līdzīgu diskomfortu var izraisīt noteikti bezalkoholiskie dzērieni, piemēram, bezalkoholiskais alus vai kvass, kā arī individuāla jutība pret cukuru vai rūgšanas procesiem.
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