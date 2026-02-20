FOTO: Rīgas pašvaldības publicitātes foto

Ja neuzmanīsies, vari “dabūt pa galvu”: pašvaldība brīdina par problēmu, kas var maksāt dzīvību 0

LETA
15:25, 20. februāris 2026
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozēm, galvaspilsētā tuvākajās dienās gaidāma augstāka gaisa temperatūra, kas var radīt pastiprinātu slapja sniega masu uz ietvēm un brauktuvēm, kā arī veicināt sniega un lāsteku atdalīšanos no ēku jumtiem, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Pamatojoties uz LVĢMC tuvāko nedēļu laika prognozēm, galvaspilsētā iespējama pastiprināta sniega un lāsteku atdalīšanās no jumtiem. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, pārvietojoties gar ēkām, savukārt ēku īpašniekus – rūpēties par līdzcilvēku drošību, savlaicīgi attīrot jumtus no sniega, ledus un lāstekām.

Norobežot teritoriju, kurā no jumta var nokrist sniegs vai lāstekas, ir pieļaujams tikai īslaicīgi jumta tīrīšanas laikā, taču tas nav ilgtermiņa risinājums. Namu īpašniekiem bīstamība jānovērš, veicot jumtu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atgādina pašvaldībā.

Sekojot meteorologu prognozēm, ziemas uzturēšanas tehnika turpinās strādāt ar pilnu jaudu, lai ielas, veloceļi un gājēju zonas tiktu attīrītas no sniega masām, kuras ir sākušas pastiprināti veidoties augstākas gaisā temperatūras dēļ, kā rezultātā ir sākusies sāls reaģēšana, norāda pašvaldībā.

Lai ietvju tīrīšana noritētu raiti un bez aizķeršanās, pašvaldība aicina nenovietot ietvju vidū elektriskos skrejriteņus, kā arī neatstāt uz ietvēm citus šķēršļus, kas traucē pārvietoties mehanizētajai tehnikai. Katrs nepareizi novietots skrejritenis vai cits šķērslis būtiski aizkavē ietvju attīrīšanas darbus un ietekmē to kvalitāti, uzsver pašvaldībā.

Rīgas ielu brauktuves tīra prioritārā secībā, sākot ar maģistrālajām ielām un ielām, kurās kursē sabiedriskais transports, tiltiem un pārvadiem, kā arī nodrošina veloceļu tīrīšanu. Pēc tam tiek tīrītas mazākas nozīmes jeb apkaimju ielas.

Galvaspilsētā turpinās arī sniega izvešana no vietām, kur tas traucē autoplūsmai vai gājējiem. Snigšanas laikā, kā arī visas ziemas sezonā, lai nodrošinātu ielu caurbraucamību, sniegs tiek novirzīts uz brauktuves malu vai citu vietu, kur tas netraucē autoplūsmai. Vienlaikus netiek traucēti arī gājēji, atstājot pietiekamu vietu pārvietošanās iespējām. Pakāpeniski uzkrātais sniegs tiek izvests. Ja sniegs netraucē ne satiksmei, ne gājējiem, tas netiek izvests, lai nodrošinātu racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu.

