Atver ceļu bagātībai: 7 lietas, kas jāizdara ar mājas ārdurvīm, lai piesaistītu naudas enerģiju
Vai esi pamanījis, ka daži cilvēki īpaši rūpīgi izrotā mājas ieeju un galvenās durvis? Tas acumirklī pievērš uzmanību un padara māju omulīgāku, elegantāku un estētiski pievilcīgāku. Taču, lai gan vairums cilvēku redz tikai vizuālo pusi, patiesībā aiz tīras un skaistas ieejas slēpjas daudz dziļāka nozīme.
Saskaņā ar senajām fen šui gudrībām ir pāris paņēmieni, kā mājās piesaistīt naudas enerģiju. Un tas viss sākas pie galvenajām durvīm.
Fen šui eksperte Natālija Keilina ziņu portālā Yourtangoo dalījusies ar septiņām lietām, kas jāizdara ar mājas ārdurvīm, lai šo enerģiju piesaistītu.
1. Padari durvis pievilcīgas un acīm tīkamas
Durvīm ir jāizstaro siltums un lepnums. Tām jāliek tev justies labi, kad tuvojies mājai. Tradicionāli fen šui iesaka sarkanu kā labvēlīgu krāsu, taču svarīgākais ir, kā tu jūties. Stikla elementi palīdz enerģijas plūsmai.
2. Izrotā durvis
Pieliec vainagu, ziedus vai citu dekoru, kas tev patīk, vari to mainīt sezonāli. Ja durvis ir vērstas uz dienvidaustrumiem – violeta krāsa nes naudas plūsmu. Ja uz ziemeļrietumiem – balta vai dzeltena būs piemērotāka.