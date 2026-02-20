Lai es, tu un kaimiņš varētu doties uz savu darbu un pelnīt naudu, lai parūpēties par savu ģimeni, mūsu bērni dodas uz bērnudārzu un skolu. Kāpēc cilvēki, ar kuriem mūsu atvases pavada visu dienu, kuri viņus apkopj, samīļo un izglīto, šajā valstī vēl joprojām saņem kapeikas? Solveigas pacietības mērs ir pilns, viņa vēlas vērst uzmanību, ka jācīnās ne tikai par skolotāju, bērnudārza audzinātāju, bet arī pirmsskolas skolotāju palīgu atalgojumu.
“Tagad bērnudarzā vairs nav auklītes, bet skolotāju palīgs. Izglītības dokumentos ir divas palīga definīcijas. Viena ir skolā, kur palīgs tiešām palīdz veikt tikai skolotājas darbu, tas ir “pedagoga palīgs”, kurš saņem praktiski tādu pašu algu kā skolotājs. Un otrā ir – pirmsskolā, tā saucamais “pirmsskolas skolotājas palīgs” ar algu 780 eiro.
Tur zem skolotāja palīga pienākumiem ietilpst:
1.Grupas kārtošana, mazgāšana, tīrīšana, dezinfekcija.
2.Bērnu ēdināšanā (3 reizes dienā) -ēdiena ienešana, galda klāšana, trauku mazgāšana.
3.Piedalīšanos pedagoģiskā procesā:
a)palīdzība rīta aplī(pieskatīt problēmatiskus bērnus)
b)Palīdzēt bērniem, kuri netiek galā, veicot skolotājas uzdevumus, vai pieskatīt bērnus ar īpašām vajadzībām.
4.Palīdzet sagatavoties āra pastaigai (saģērbties, noģērbties, iet kopā ārpus teritorijas).
5.Piedalīties visos grupas un bērnudārza pasākumos.
6.Palīdzēt skolotājiem gatavot metodisko materiālu.
7.Piedalīties grupas noformējumā.
8.Palīdzēt ielikt bērnus pusdienlaikā diendusai.
9.Pēc launaga palīdzēt skolotājai veikt individuālo darbu ar bērniem.
Vidējais skolotāju palīgu vecums ir 50 gadi, it īpaši laukos un mazpilsētās. Tas ir apgrūtinoši gan fiziski gan morāli, bet pirmspensijas vecuma cilvēkiem lielas izvēles nav. Tad kad paceļas jautājums par skolotāju palīgu darba algu, tad vienmēr atbilde ir viena: “Kas jums liedz iet mācīties un kļūt par skolotājām?”.
Bet pirmsskolā ir kādam jāveic arī tehniskā darbinieka pienākumus, kurus skolotājs neveiks. Es strādāju par pirmsskolas skolotāja palīgu 3 gadus. 37 gadus nostrādāju kā pirmsskolas skolotāja.
Dažādu iemeslu dēļ nācās atstāt skolotājas amatu un palikt par skolotājas palīgu. Man šīs darbs ļoti patīk. Bet gribās arī saņemts atbilstošu savām darbam algu. Godīgi sakot, šī ir sistēmas caurums, kas pastāv jau sen. Faktiski būtu nepieciešams oficiāli pārskatīt profesijas klasifikāciju – “pirmsskolas skolotāja palīgs” jāiekļauj pedagoģiskajā sastāvā, jo viņš strādā ar bērniem.
Ja šāda klasifikācija netiek mainīta, tad līgumos nevajadzētu būt punktiem par pedagoģisko atbildību, jo tas ir absurdi – atbildība kā skolotājam, bet atalgojums ne.
Argumenti par to, ka pirmsskolas skolotāja palīgam jābūt pielīdzinātam pedagoģiskajam sastāvam un jāsaņem adekvāts atalgojums. Darba līgumos rakstīts, ka skolotāja palīgam ir tāda pati atbildība par bērnu drošību, dzīvību un pedagoģisko procesu.
Skolotāja palīgs veic trīs darbus vienlaicīgi. Tas ir plašāks pienākumu loks nekā skolotājam, taču atalgojums ir gandrīz uz pusi mazāks.
Dokumentos “skolotāja palīgs” tiek uzskatīts par tehnisko darbinieku. Reālajā dzīvē viņš piedalās pedagoģiskajā procesā un strādā ar bērniem ikdienā, tādēļ šī klasifikācija neatbilst faktiskajai darba būtībai. Ir nepieciešami pārskatīt profesijas statusu.
P.s.Un vēl mazs “akmentiņš ” LIZDA lauciņā. Izglītības iestādēs arī skolotāju palīgi ir arodbiedrības biedri, maksā biedru naudu, bet LIZDA cīnās tikai par pedagogu algām, bet skolotāju palīgi kur bija, tur arī ir,” Solveiga raksta.
Vai arī tev savā darba vietā ir negodīga alga? Vēlies par to pastāstīt? Droši raksti man uz [email protected].