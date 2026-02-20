Sestdien, pastiprinoties vējam, gaidāms neliels sniegvilksnis 0
Sestdien Latvijā nedaudz pastiprināsies vējš, tādēļ daudzviet gaidāms zemais putenis jeb sniegvilksnis, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī pūtīs mēreni stiprs dienvidrietumu vējš, kas pāries dienvidu vējā. Tā ātrums brāzmās pieaugs līdz 10-15 metriem sekundē, naktī un priekšpusdienā Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 18 metriem sekundē.
Debesis būs daļēji apmākušās, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, vien sestdienas vakarpusē no valsts rietumiem vietām sāks snigt.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -6..-12 grādiem, vietām Kurzemes rietumu piekrastē – līdz -2 grādiem. Maksimālā temperatūra sestdien būs 0..-4 grādi.
Rīgā 21. februārī nav gaidāmi nokrišņi un caur mākoņiem būs manāma saule. Naktī, pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, termometra stabiņš noslīdēs līdz -7 grādiem. Dienā gaidāmas dienvidu vēja brāzmas līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2 grādiem.