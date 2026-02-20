Itālijas jaunā premjerministre Džordža Meloni ir zināma kā izteikta eiroskeptiķe, kas agrāk pat uzsvērusi to, ka citas ES valstis apspiežot Itāliju. Briselei šie vēlēšanu rezultāti ir ļoti slikta ziņa, tomēr jau iezīmējas iespējamā taktika, kā sadzīvot ar Romu arī šādos apstākļos.
Itālijas jaunā premjerministre Džordža Meloni ir zināma kā izteikta eiroskeptiķe, kas agrāk pat uzsvērusi to, ka citas ES valstis apspiežot Itāliju. Briselei šie vēlēšanu rezultāti ir ļoti slikta ziņa, tomēr jau iezīmējas iespējamā taktika, kā sadzīvot ar Romu arī šādos apstākļos.
Foto: Alessia Pierdomenico/SHUTTERSTOCK

“Miers vēl tālu, bet notiek kas būtisks!” Meloni atklāj, kas patiesībā bremzē vienošanos par Ukrainu 0

LETA
9:11, 20. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Sarunās par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu attiecībā uz drošības garantijām Ukrainai sperti “nozīmīgi soļi uz priekšu”, taču vēl ir tāls ceļš ejams, lai atrisinātu galveno jautājumu – par teritorijām, intervijā telekanālam “Sky TG24” sacīja Itālijas premjerministre Džordža Meloni.

VIDEO. “Mēs nepublicējam šādu saturu parasti, bet šoreiz…” Restorāns brīdina kolēģus par kādu patiesi pretīgu apmeklētāju rīcību
Arī pie mums, Latvijā, būs jauna nauda: kā notiks atvadīšanās no vecā eiro
TV24
Tik daudz raķešu nav lidojis kopš kara sākuma! Slaidiņš par notiekošo frontes līnijā 57
Lasīt citas ziņas

“Es redzu, ka tuvojas ne tik daudz lūzuma punkts, bet gan kontakts par pamieru, kas Ukrainā vēl ir ļoti tālu,” sacīja premjere.

Meloni uzsvēra, ka viens no galvenajiem jautājumiem joprojām nav atrisināts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Rīgā viņiem nemaksā! Algas zemas ne tikai skolotājiem un ārstiem, izrādās, ka vēl vienā prestižā profesijā ir problēmas
“Dubļus no lieveņa slaukām pamanīju savu pirmo kolēģi sanitāru Arni!” Jāzeps Stradiņu leģendai velta silrdsiltus vārdus
Arī pie mums, Latvijā, būs jauna nauda: kā notiks atvadīšanās no vecā eiro

“Ir miera plāns, kurā ir arī daudzi jautājumi, kas uz papīra ir atrisināti, izņemot to, ka mēs esam ļoti tālu no galvenā jautājuma atrisināšanas, proti, jautājuma par teritorijām, uz kurām Krievija turpina pretendēt, kas, manuprāt, ir pilnīgi nepamatoti,” skaidroja Meloni.

Miera sarunās ir panākts ievērojams progress jautājumā par drošības garantijām Ukrainai, norādīja premjere.

“Es redzu svarīgus soļus uz priekšu dokumentos, kurus mēs šobrīd izstrādājam. Ir paveikts ļoti labs darbs pie drošības garantijām Kijivai, kas, starp citu, ir balstīts Itālijas priekšlikumā – veidot tās pēc Ziemeļatlantijas līguma 5. panta parauga,” rezumēja Itālijas premjerministre.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Sarunu teātris” Ženēvā? Eiropas izlūkdienesti atklāj iespējamos Kremļa patiesos plānus
Čečenijas “miesnieks” uz nāves sliekšņa? Putina ļaunākais murgs draud piepildīties
Beidzot kāds uzdrīkstējās to pajautāt: Zelenskis atbild, vai dotu rīkojumu nogalināt Putinu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.