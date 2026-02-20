“Miers vēl tālu, bet notiek kas būtisks!” Meloni atklāj, kas patiesībā bremzē vienošanos par Ukrainu 0
Sarunās par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu attiecībā uz drošības garantijām Ukrainai sperti “nozīmīgi soļi uz priekšu”, taču vēl ir tāls ceļš ejams, lai atrisinātu galveno jautājumu – par teritorijām, intervijā telekanālam “Sky TG24” sacīja Itālijas premjerministre Džordža Meloni.
“Es redzu, ka tuvojas ne tik daudz lūzuma punkts, bet gan kontakts par pamieru, kas Ukrainā vēl ir ļoti tālu,” sacīja premjere.
Meloni uzsvēra, ka viens no galvenajiem jautājumiem joprojām nav atrisināts.
“Ir miera plāns, kurā ir arī daudzi jautājumi, kas uz papīra ir atrisināti, izņemot to, ka mēs esam ļoti tālu no galvenā jautājuma atrisināšanas, proti, jautājuma par teritorijām, uz kurām Krievija turpina pretendēt, kas, manuprāt, ir pilnīgi nepamatoti,” skaidroja Meloni.
Miera sarunās ir panākts ievērojams progress jautājumā par drošības garantijām Ukrainai, norādīja premjere.
“Es redzu svarīgus soļus uz priekšu dokumentos, kurus mēs šobrīd izstrādājam. Ir paveikts ļoti labs darbs pie drošības garantijām Kijivai, kas, starp citu, ir balstīts Itālijas priekšlikumā – veidot tās pēc Ziemeļatlantijas līguma 5. panta parauga,” rezumēja Itālijas premjerministre.