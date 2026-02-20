Viltota slimības lapa maksā dārgi: bijušais “Daugavpils siltumtīklu” vadītājs Zaicevs saņem sodu 0
Par krāpšanos ar slimības lapu bijušajam Daugavpils domniekam un pašvaldības SIA “Daugavpils siltumtīkli” darbiniekam Jurijam Zaicevam tiesa piespriedusi sabiedrisko darbu un pienākumu atlīdzināt uzņēmumam zaudējumus, noskaidroja aģentūra LETA.
Bijušais Latvijas krievu savienības valdes loceklis un “Daugavpils siltumtīklu” Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības vadītājs Zaicevs apsūdzēts par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, kā arī par krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā. Aģentūra LETA noskaidroja, ka apsūdzība saistīta ar slimības pabalsta izkrāpšanu.
Latgales rajona tiesa nosprieda Zaicevu atzīt par vainīgu saskaņā ar abiem Krimināllikuma pantiem, kā galīgo sodu viņam nosakot sabiedrisko darbu uz 240 stundām. Līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim kā drošības līdzeklis viņam noteikts pienākums paziņot par dzīvesvietas maiņu.
Zaicevam ir pienākums desmit darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums, pieteikties sabiedriskā darba izpildes sākšanai Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 2. nodaļā un pildīt dienesta darbinieku prasības.
Tāpat tiesas lēmums paredz piedzīt no bijušā politiķa “Daugavpils siltumtīklu” labā kaitējuma kompensāciju 139,4 eiro apmērā. Uzņēmumā aģentūrai LETA skaidroja, ka tā ir summa, ko Zaicevs saņēmis kā slimības pabalstu.
Nolemts arī piedzīt no Zaiceva procesuālus izdevumus par aizstāvja sniegto juridisko palīdzību – 720 eiro.
Tiesā skaidro, ka prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvis vai pārstāvis, kā arī kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks, kura mantai uzlikts arests, desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pēc lūguma iesniegšanas termiņa beigām tiesa pilnu spriedumu sagatavo 14 dienu laikā. Pilnu spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesā desmit darbdienu laikā.
“Daugavpils siltumtīklu” pārstāve Olga Petkeviča aģentūrai LETA atzina, ka uzņēmums kā cietusī puse tiesas spriedumam piekrīt. Viņa arī apliecināja, ka Zaicevs uzņēmumā vairs nestrādā.
Zaicevs savulaik tika apsūdzēts arī citā krimināllietā par dokumenta viltošanu – saistībā ar partijas “Gods un kārtība” dibināšanas sapulces protokola viltošanu. “Firmas.lv” dati liecina, ka pašlaik viņš vada Dvinskas tautas patriotiskas jaunatnes savienību un biedrību “VVO.LV”.
“Daugavpils siltumtīkli” ir 100% Daugavpils pašvaldībai piederošs uzņēmums, kas nodrošina siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un pārdošanu lietotājiem. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem uzņēmuma apgrozījums 2024. gadā bija 23,7 miljoni eiro, bet zaudējumi sasniedza 1,68 miljonus eiro.