17:25, 19. februāris 2026
Sidnejā, restorānā Pony Dining The Rocks, noticis kaut kas tik riebīgs, ka pat restorāns atļāvās šo faktu publicēt tālāk interneta plašumos, par to plašāk vēstīts portālā Metro.

Tā nu atklātībā nācis kāds video no ģimenes pusdienām, kur tēvs ģimenes priekšā rauj matus no padusēm un ber tos uz sava pasūtītā steika, lai pēc tam sūdzētos par “matiem ēdienā” un varētu aiziet, nesamaksājis rēķinu.

Ģimene – seši cilvēki – bija ieradusies restorānā un pasūtīja dārgāko ēdienu: Tomahawk steiku (maksā ap 100 eiro porcija), jūras veltes un citus gardumus. Ēda, baudīja, bet tad – kā redzams novērošanas kamerās, vīrietis baltā polo kreklā paskatījās apkārt, pacēla roku, izrāva dažus matus no paduses (video redzams, kā rauj no abām un pat salīdzina!), uzber tos uz šķīvja ēdiena atliekām un sāk trakot: “Mati ēdienā! Neēdīšu! Naudu atpakaļ!”

Kā raksta medijs, restorāns atzinis, ka “mēs nepublicējam šādu saturu parasti, bet par šo ir jābrīdina citi.”

Restorāna pārstāvji izsauca policiju, bet bez video tobrīd policija teica, ka šī ir civila lieta un ka neko nevar darīt. Galu galā ģimene samaksāja tikai par dzērieniem un aizgāja.

Šefpavārs Neils Nolans ar 20 gadu pieredzi šajā darbavietā pēc tam komentēja, ka viņa sieva raudāja kā īsta aktrise, kas pelnījusi Oskaru – īsta teātra izrāde”

Izrādās, šī nav bijusi ģimenes pirmā teātra izrāde – citi Sidnejas restorāni pēc tam atcerējušies, ka “Arī pie mums bija! Reiz “atrada akmentiņu”, ko viņš izvilka no kurpes!”

