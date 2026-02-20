AUDIO. “Puiši, nu dzimtene pieprasa! Vajag!” Direktores uzruna krievu skolēniem pārsteidz Rietumu sabiedrību 2
Atklātībā nonācis ieraksts, kurā Krievijā koledžas direktore uzrunā 18 gadus vecus jauniešus saistībā ar karu pret Ukrainu. Izsmēlis karavīru rezerves cietumos, Krievijas režīms sācis vervēt armijā puišus, kuri vakar vēl sēdēja skolas solā.
Krievijas koledžās pasniedzēji sākuši aģitēt 18 gadus vecus jauniešus iestāties okupantu armijā. Viņus mudina doties uz fronti, solot priekšlaicīgi iegūt diplomu. Šādas vervēšanas ieraksts parādījies internetā. Skolēnus “lielgabalu gaļas” rindās aicināja Novosibirskas Transporta tehnoloģiju koledžas direktore Marija Kirsanova, ziņo Dialog.UA.
Direktore aicināja savus studentus doties karā pret Ukrainu, skaidrojot, ka “dzimtene pieprasa”. Viņa centās pārliecināt jauniešus, ka bailes no nāves esot nepamatotas.
“Puiši, nu dzimtene pieprasa! Vajag! Kaut kādas bailes. Ko tad – mēs cinka zārkā atbrauksim? No kurienes jums tādas bailes? Kas tās iedvesa? Un kas mūs aizsargās? Es saku: ejiet tagad! Jūs saņemsiet diplomu! Nav jāgaida līdz jūnijam vai jāgatavojas. Ejiet tagad pēc līguma, un jūs jau saņemsiet diplomu. Ejiet! Jo tiek veidotas jaunas vienības. Tāpēc ir tāda vajadzība,” sacīja Kirsanova.
Kur palikusi “vecā armija”, ja nepieciešams veidot jaunu, amatpersona nepaskaidroja.
Jāatzīmē, ka Kremlis ir klasificējis zaudējumus, ko Krievijas armija cieš karā pret Ukrainu. Precīzi skaitļi ir valsts noslēpums. Tomēr, pēc mediju un Rietumu izlūkdienestu datiem, runa ir par simtiem tūkstošiem cilvēku. Tik lielus zaudējumus Krievija nav piedzīvojusi kopš Otrā pasaules kara.
Neatkarīgie Krievijas mediji “Mediazona” un BBC, balstoties uz nekrologiem, radinieku publikācijām un reģionālo mediju ziņām, apstiprinājuši vairāk nekā 177 tūkstošu Krievijas karavīru bojāeju. Pēc viņu vērtējuma, patiesais skaits ir ievērojami lielāks, jo ne visas nāves ir dokumentētas.