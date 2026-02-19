“Sniega tīrīšanas mašīnas stāvēja sastrēgumos,” Logina atšķetina, kāpēc Rīgā nevarēja iztīrīt aizputinātās ielas 0

LA.LV
8:35, 19. februāris 2026
Viedokļi

Pagājušajā nedēļā mūs pārsteidza stiprs sniegputenis, Rīgas dome paziņoja, ka tā sauktās sniegputeņa biļetes nebūs – ceļus paspēs iztīrīt, diemžēl realitāte krasi atšķīrās no solījumiem – cieta gan kājāmgājēji, gan auto šoferi.

Kokteilis
Pa kuru laiku tās pazuda? 80. gados dzimušie bija pēdējie, kas pieredzēja šīs 11 lietas
Kokteilis
jums ir paveicies! Šajos mēnešos dzimušie cilvēki ir visveiksmīgākie savā karjerā un personīgajā dzīvē
RAKSTA REDAKTORS
“Mēs ēdam velns viņu zina ko!” Lasītājs ceļ trauksmi par Latvijas veikalos nopērkamajām garnelēm
Lasīt citas ziņas

Pirms pāris gadiem Rīgas dome maksāja par sniega tīrīšanu, tomēr nebija nekādas kvalitātes kontroles. Šobrīd ir kameras, GPS izsekošanas iekārtas un mēs varam pārliecināties par kvalitāti. Otrs ir jautājums, ko sagaidām. Man pašai liekas, ka bija problēmas piektdien ar sniega tīrīšanu, bet tur bija tā situācija, ka sniga vienlaicīgi ar intensīvāko satiksmi, tur nav daudz maģisku lietu, ko var izdarīt! Ceļu tīrīšanas mašīnas ir daļa no satiksmes, tās sēž sastrēgumos, tīra, bet nu ir vēl ko uzlabot,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” komentē Agnese Logina, Rīgas domes deputāte (Progresīvie).

Plašāk video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO, VIDEO. Rīdzinieki dusmīgi: ielas tīra, bet putenis uzvar, ietves galvaspilsētā ir neizbrienamas
Pabalstus palielināt var, bet ietves notīrīt – nevar? Rīdzinieki kritizē domes darbu
Melnā piektdiena visā savā krāšņumā! Rīgā transporta “kolapss” – trolejbusi, kas pilni ar cilvēkiem, vienkārši stāv…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.