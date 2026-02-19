“Sniega tīrīšanas mašīnas stāvēja sastrēgumos,” Logina atšķetina, kāpēc Rīgā nevarēja iztīrīt aizputinātās ielas 0
Pagājušajā nedēļā mūs pārsteidza stiprs sniegputenis, Rīgas dome paziņoja, ka tā sauktās sniegputeņa biļetes nebūs – ceļus paspēs iztīrīt, diemžēl realitāte krasi atšķīrās no solījumiem – cieta gan kājāmgājēji, gan auto šoferi.
Pirms pāris gadiem Rīgas dome maksāja par sniega tīrīšanu, tomēr nebija nekādas kvalitātes kontroles. Šobrīd ir kameras, GPS izsekošanas iekārtas un mēs varam pārliecināties par kvalitāti. Otrs ir jautājums, ko sagaidām. Man pašai liekas, ka bija problēmas piektdien ar sniega tīrīšanu, bet tur bija tā situācija, ka sniga vienlaicīgi ar intensīvāko satiksmi, tur nav daudz maģisku lietu, ko var izdarīt! Ceļu tīrīšanas mašīnas ir daļa no satiksmes, tās sēž sastrēgumos, tīra, bet nu ir vēl ko uzlabot,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” komentē Agnese Logina, Rīgas domes deputāte (Progresīvie).
Plašāk video.