Foto: ekrānuzņēmums no video.

VIDEO. Krieviete Olmipiskajās spēlēs visu priekšā drosmīgi atbalsta Ukrainu 0

LA.LV
9:32, 20. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krieviete Anastasija Kučerova Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Milānā kā brīvprātīgā nesa Ukrainas komandas plāksni, tādējādi parādot atbalstu Ukrainai un nosodot Krievijas iebrukšanu Ukrainā.

Šis ir ievērības cienīgs žests, jo Olimpiskās spēles tiek translētas teju visā pasaulē un tā ir šobrīd lielākā skatuve, uz kuras paust nostāju.

“Nosodu Krievija iebrukšanu jau 2014. gadā Krimā!” viņa stāsta.

Dzīvojot Itālijā jau vairākus gadus, viņa sacīja, ka vēlējās parādīt, ka ne visi krievi ir vienādi un atbalsta Putinu.

Viņas klusais žests notika laikā, kad karš joprojām ietekmē dzīves abās pusēs.

