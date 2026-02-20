“Konstatējām, ka tarifs ir stipri par augstu,” Andris Kulbergs atklāti par janvāra rēķiniem 0

LA.LV
7:03, 20. februāris 2026
Viedokļi

PVN samazināšana ir vienīgais veids, kā palīdzēt tūlītēji cilvēkiem apmaksāt lielos janvāra rēķinus, bet tas nav risinājums ilgtermiņā.

VIDEO. “Mēs nepublicējam šādu saturu parasti, bet šoreiz…” Restorāns brīdina kolēģus par kādu patiesi pretīgu apmeklētāju rīcību
TV24
Tik daudz raķešu nav lidojis kopš kara sākuma! Slaidiņš par notiekošo frontes līnijā 57
Zināms, kas īsti notika uz Liepājas šosejas – autobusa šoferis ļoti smagi cietis
Lasīt citas ziņas

“Mēs saņēmām visus datus no “Latvenergo” un “Rīgas siltuma” un konstatējām, ka “Latvenergo” tarifs ir stipri par augstu!” TV24 raidījumā “Ziņu top” atklāj Andris Kulbergs, Saeimas deputāts (AS), Parlamentārās izmeklēšanas komisijas siltumapgādes sadārdzinājuma Rīgā izvērtēšanai vadītājs.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti šodien noraidīja opozīcijas deputāta Vjačeslava Stepaņenko (SV/AJ) priekšlikumu pašvaldībai aicināt Saeimu noteikt samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi apkurei.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
No ziedu vannas Vērsim līdz trillerim Skorpionam. Špikeris tam, kādas dāvanas iepriecinās katru zodiaka zīmē dzimušos
Kokteilis
“Ja viņi visi to izdarīs, tad ar Atvaru viss būs kārtībā!” Reiniks pasaka, kas mums palīdzēs lielajā Eirovīzijā
Pilnīgi neticami: šodien būs plusi. Laika prognoze piektdienai

Sagatavotajā lēmumprojektā bija aicinājums Saeimai un Ministru Kabinetam grozīt Pievienotās vērtības nodokļa likumu, nosakot 5% nodokļa likmi siltumenerģijai un koksnes kurināmajam mājsaimniecībām 2026. gada apkures sezonā. Pašlaik šī likme ir 12%.

Lielākā daļa komitejas deputātu šo ieceri neatbalstīja, pamatojot savu lēmumu, piemēram, ar to, ka tas ir Saeimas jautājums un politiskajiem spēkiem ir iespējas caur savām partijām vērsties Saeimā un rosināt izmaiņas likumos.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pagājušajā nedēļā Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja nolēma neskatīt opozīcijas deputāta Vladislava Bartaševiča (LPV) priekšlikumu, aicināt Saeimu un Ministru kabinetu izskatīt iespēju grozīt Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumu, nosakot 0 procentu nodokļa likmi siltumenerģijai un koksnes kurināmajam mājsaimniecībām 2026. gada apkures sezonā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Esmu šokā. Laikam apsildīt māju ar siltumsūkni bija stulba izvēle!” Kulbergs publisko savus apkures rēķinus
ZZS uzstāj, lai valdība nekavējoties lemj par atbalstu iedzīvotājiem apkures un elektrības rēķinu nomaksā
Par gāzes apkuri 1040 eiro, mums ar zemes siltumsūkni 938 eiro! Privātmāju īpašnieki dalās ar janvāra milzīgajiem rēķiniem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.