"Konstatējām, ka tarifs ir stipri par augstu," Andris Kulbergs atklāti par janvāra rēķiniem
PVN samazināšana ir vienīgais veids, kā palīdzēt tūlītēji cilvēkiem apmaksāt lielos janvāra rēķinus, bet tas nav risinājums ilgtermiņā.
“Mēs saņēmām visus datus no “Latvenergo” un “Rīgas siltuma” un konstatējām, ka “Latvenergo” tarifs ir stipri par augstu!” TV24 raidījumā “Ziņu top” atklāj Andris Kulbergs, Saeimas deputāts (AS), Parlamentārās izmeklēšanas komisijas siltumapgādes sadārdzinājuma Rīgā izvērtēšanai vadītājs.
Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti šodien noraidīja opozīcijas deputāta Vjačeslava Stepaņenko (SV/AJ) priekšlikumu pašvaldībai aicināt Saeimu noteikt samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi apkurei.
Sagatavotajā lēmumprojektā bija aicinājums Saeimai un Ministru Kabinetam grozīt Pievienotās vērtības nodokļa likumu, nosakot 5% nodokļa likmi siltumenerģijai un koksnes kurināmajam mājsaimniecībām 2026. gada apkures sezonā. Pašlaik šī likme ir 12%.
Lielākā daļa komitejas deputātu šo ieceri neatbalstīja, pamatojot savu lēmumu, piemēram, ar to, ka tas ir Saeimas jautājums un politiskajiem spēkiem ir iespējas caur savām partijām vērsties Saeimā un rosināt izmaiņas likumos.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pagājušajā nedēļā Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja nolēma neskatīt opozīcijas deputāta Vladislava Bartaševiča (LPV) priekšlikumu, aicināt Saeimu un Ministru kabinetu izskatīt iespēju grozīt Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumu, nosakot 0 procentu nodokļa likmi siltumenerģijai un koksnes kurināmajam mājsaimniecībām 2026. gada apkures sezonā.