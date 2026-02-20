Foto: SCANPIX/Alexander Demianchuk/ITAR-TASS/LETA

Arī pie mums, Latvijā, būs jauna nauda: kā notiks atvadīšanās no vecā eiro 0

LA.LV
7:07, 20. februāris 2026
Ziņas Ekonomika

Vairāk nekā divas desmitgades mūsu ikdienā lietotās eiro banknotes gatavojas lielākajai transformācijai kopš to ieviešanas 2002. gadā.

VIDEO. “Mēs nepublicējam šādu saturu parasti, bet šoreiz…” Restorāns brīdina kolēģus par kādu patiesi pretīgu apmeklētāju rīcību
TV24
Tik daudz raķešu nav lidojis kopš kara sākuma! Slaidiņš par notiekošo frontes līnijā 57
Zināms, kas īsti notika uz Liepājas šosejas – autobusa šoferis ļoti smagi cietis
Lasīt citas ziņas

Eiropas Centrālā banka (ECB) oficiāli sākusi vērienīgu dizaina atjaunošanas projektu, kura mērķis ir ne tikai modernizēt valūtas izskatu, bet arī padarīt to tuvāku katram Eiropas iedzīvotājam un vēl labāk aizsargāt pret viltošanu.

Ārvalstu mediji (“Reuters”, “Bloomberg”, “The Guardian”, “Financial Times”) uz šo vēsturisko eiro atjauninājumu raugās ne tikai estētiski, bet arī ģeopolitiski un psiholoģiski. Analītiķi uzsver, ka tas ir mēģinājums “samierināt” eiropiešus ar savu valūtu, kuru nereti uzskata par tehnokrātisku un aukstu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
No ziedu vannas Vērsim līdz trillerim Skorpionam. Špikeris tam, kādas dāvanas iepriecinās katru zodiaka zīmē dzimušos
Kokteilis
“Ja viņi visi to izdarīs, tad ar Atvaru viss būs kārtībā!” Reiniks pasaka, kas mums palīdzēs lielajā Eirovīzijā
Pilnīgi neticami: šodien būs plusi. Laika prognoze piektdienai

Jaunas tēmas: no Mocarta līdz Eiropas putniem

Līdz šim uz eiro banknotēm redzējām stilizētus logus, vārtus un tiltus, kas simbolizēja atvērtību, taču nebija saistīti ar konkrētām vietām.

Jaunā banknošu paaudze būs daudz dzīvīgāka un personiskāka. ECB Padome apstiprinājusi divus galvenos virzienus: “Eiropas kultūra” – šī tēma veltīta kontinenta intelektuālajam un zinātniskajam mantojumam.

Uz banknotēm varētu parādīties tādas personības kā Leonardo da Vinči, Marija Sklodovska-Kirī, Marija Kallasa vai Ludvigs van Bēthovens.

Tos papildinās simboliski bibliotēku, muzeju un skolu motīvi.

“Upes un putni” – dabas un dzīvības tēma. Tajā kalnu avotu un ūdenskritumu attēli savīsies ar Eiropas putnu sugām, simbolizējot brīvību un ekosistēmu trauslumu. Banknošu otrā pusē saglabāsies ES institūciju simbolika, uzsverot valstu sadarbību.

Dizaina konkurss un sabiedrības balss

Jauno banknošu izstrāde atgādina prestižu starptautisku konkursu. No visām ES valstīm atlasīti 40 talantīgākie dizaineri, kuri savas galīgās idejas iesniegs līdz 2026. gada martam. Neatkarīga komisija atlasīs piecus labākos variantus katrai tēmai.

Svarīgi – galīgo lēmumu pieņems ne tikai eksperti, bet arī sabiedrība. Visā Eiropā tiks rīkotas aptaujas, lai noskaidrotu, kuri dizaini cilvēkiem šķiet pieņemamākie un vislabāk atspoguļo viņu identitāti.

Kad jaunās banknotes nonāks mūsu maciņos?

Lai gan dizainu plānots apstiprināt līdz 2026. gada beigām, jaunās banknotes apgrozībā neparādīsies uzreiz.

To izstrāde ir sarežģīts process: Drošība – tiks ieviesti modernākie aizsardzības elementi, kas vēl vairāk apgrūtinās viltošanu. Pieejamība – banknotes tiks pielāgotas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izmantojot īpašas drukas tehnoloģijas.

Svarīgākais – vecie eiro nekur nepazudīs

Iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam – esošās banknotes paliks spēkā. Pāreja būs pakāpeniska: kādu laiku vecās un jaunās banknotes cirkulēs vienlaikus. Centrālās bankas pakāpeniski izņems nolietotās vecā parauga banknotes un aizstās tās ar jaunajām.

“Emocionālā saikne” un stratēģiska atbilde digitālajai ērai

ECB vadītāja Kristīne Lagarda uzsver, ka pienācis laiks banknotēm piešķirt “eiropeisku identitāti”. Iepriekšējais dizains ar neeksistējošiem tiltiem tika izvēlēts, lai izvairītos no nacionālām domstarpībām. Tagad tiek uzskatīts, ka Eiropa ir pietiekami nobriedusi, lai uz banknotēm attēlotu konkrētas personības.

Vienlaikus tas ir arī stratēģisks solis digitālo maksājumu laikmetā. ECB vēlas uzsvērt, ka skaidrā nauda joprojām ir nozīmīga, moderna un droša.

Milzīga loģistikas operācija

Kā norāda “Bloomberg”, banknošu nomaiņa būs liela mēroga loģistikas process – būs jādrukā miljardi banknošu, jāpārprogrammē bankomāti un tirdzniecības automāti visā Eiropā.

Priekšā ir liels izaicinājums – radīt dizainu, kas patiks visām 20 eirozonas valstīm. Taču viens ir skaidrs – eiro gatavojas jaunai ērai.

Avots: “Bloomberg”, “Politico”, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
No 281 līdz 3169 eiro: cik lielas pensijas saņem pensionāri Eiropā?
“Eurostat”: Latvijā jūnijā bijusi augstāka gada inflācija nekā ES un eirozonā vidēji
TV24
“Eiropa ir totāli aizmigusi!” Valainis kritizē reģiona atpalicību no Āzijas un ASV jaunuzņēmumu un tehnoloģiju attīstības jomā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.