Arī pie mums, Latvijā, būs jauna nauda: kā notiks atvadīšanās no vecā eiro 0
Vairāk nekā divas desmitgades mūsu ikdienā lietotās eiro banknotes gatavojas lielākajai transformācijai kopš to ieviešanas 2002. gadā.
Eiropas Centrālā banka (ECB) oficiāli sākusi vērienīgu dizaina atjaunošanas projektu, kura mērķis ir ne tikai modernizēt valūtas izskatu, bet arī padarīt to tuvāku katram Eiropas iedzīvotājam un vēl labāk aizsargāt pret viltošanu.
Ārvalstu mediji (“Reuters”, “Bloomberg”, “The Guardian”, “Financial Times”) uz šo vēsturisko eiro atjauninājumu raugās ne tikai estētiski, bet arī ģeopolitiski un psiholoģiski. Analītiķi uzsver, ka tas ir mēģinājums “samierināt” eiropiešus ar savu valūtu, kuru nereti uzskata par tehnokrātisku un aukstu.
Jaunas tēmas: no Mocarta līdz Eiropas putniem
Līdz šim uz eiro banknotēm redzējām stilizētus logus, vārtus un tiltus, kas simbolizēja atvērtību, taču nebija saistīti ar konkrētām vietām.
Jaunā banknošu paaudze būs daudz dzīvīgāka un personiskāka. ECB Padome apstiprinājusi divus galvenos virzienus: “Eiropas kultūra” – šī tēma veltīta kontinenta intelektuālajam un zinātniskajam mantojumam.
Tos papildinās simboliski bibliotēku, muzeju un skolu motīvi.
“Upes un putni” – dabas un dzīvības tēma. Tajā kalnu avotu un ūdenskritumu attēli savīsies ar Eiropas putnu sugām, simbolizējot brīvību un ekosistēmu trauslumu. Banknošu otrā pusē saglabāsies ES institūciju simbolika, uzsverot valstu sadarbību.
Dizaina konkurss un sabiedrības balss
Jauno banknošu izstrāde atgādina prestižu starptautisku konkursu. No visām ES valstīm atlasīti 40 talantīgākie dizaineri, kuri savas galīgās idejas iesniegs līdz 2026. gada martam. Neatkarīga komisija atlasīs piecus labākos variantus katrai tēmai.
Kad jaunās banknotes nonāks mūsu maciņos?
Lai gan dizainu plānots apstiprināt līdz 2026. gada beigām, jaunās banknotes apgrozībā neparādīsies uzreiz.
To izstrāde ir sarežģīts process: Drošība – tiks ieviesti modernākie aizsardzības elementi, kas vēl vairāk apgrūtinās viltošanu. Pieejamība – banknotes tiks pielāgotas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izmantojot īpašas drukas tehnoloģijas.
Svarīgākais – vecie eiro nekur nepazudīs
Iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam – esošās banknotes paliks spēkā. Pāreja būs pakāpeniska: kādu laiku vecās un jaunās banknotes cirkulēs vienlaikus. Centrālās bankas pakāpeniski izņems nolietotās vecā parauga banknotes un aizstās tās ar jaunajām.
“Emocionālā saikne” un stratēģiska atbilde digitālajai ērai
ECB vadītāja Kristīne Lagarda uzsver, ka pienācis laiks banknotēm piešķirt “eiropeisku identitāti”. Iepriekšējais dizains ar neeksistējošiem tiltiem tika izvēlēts, lai izvairītos no nacionālām domstarpībām. Tagad tiek uzskatīts, ka Eiropa ir pietiekami nobriedusi, lai uz banknotēm attēlotu konkrētas personības.
Vienlaikus tas ir arī stratēģisks solis digitālo maksājumu laikmetā. ECB vēlas uzsvērt, ka skaidrā nauda joprojām ir nozīmīga, moderna un droša.
Milzīga loģistikas operācija
Kā norāda “Bloomberg”, banknošu nomaiņa būs liela mēroga loģistikas process – būs jādrukā miljardi banknošu, jāpārprogrammē bankomāti un tirdzniecības automāti visā Eiropā.
Priekšā ir liels izaicinājums – radīt dizainu, kas patiks visām 20 eirozonas valstīm. Taču viens ir skaidrs – eiro gatavojas jaunai ērai.
Avots: “Bloomberg”, “Politico”, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.