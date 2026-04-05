Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus 0
Ņujorkas astrologs Džeimijs Raits atklājis, kurām zodiaka zīmēm vislabāk izvairīties no attiecībām vienai ar otru.
Astrologi uzskata, ka ne visas zodiaka zīmes ir vienlīdz saderīgas. Daži pāri viegli atrod kopīgu valodu un harmoniski sadzīvo, savukārt citiem attiecībās pastāvīgi jāmeklē kompromisi un jāpiekāpjas. Ņujorkā dzīvojošais astrologs Džeimijs Raits skaidro, kuras zodiaka zīmes bieži tiek uzskatītas par visnesaderīgākajām.
Katram elementam piemīt īpašības, kas var vai nu papildināt, vai tieši pretēji – konfliktēt savā starpā. Piemēram, ūdens zīmju emocionālā intensitāte var sadurties ar uguns zīmju impulsivitāti un pašpārliecinātību.
Astrologs arī norāda, ka attiecību dinamiku ietekmē ne tikai zodiaka zīme. Liela nozīme ir arī komunikācijas stilam, emocionālajām vajadzībām un vērtībām, kuras, pēc astrologu domām, saistītas ar planētu izvietojumu cilvēka dzimšanas kartē.