Putinam drīz būs jāveic sarežģīta izvēle attiecībā uz Ukrainu: viņam ir tikai divi varianti
Krievija ar diktatoru Vladimiru Putinu priekšgalā tuvākā gada laikā var nonākt nepatīkamas un sarežģītas izvēles priekšā, un ir tikai divi varianti, no kuriem būs jāizvēlas.
Pirmais variants – viņiem nāksies pakāpeniski izbeigt karu pret Ukrainu, otrais – pāriet uz vēl stingrāku valsts pārvaldes modeli, vēl vairāk ierobežojot pilsoņu brīvību, ziņo Dialog.ua, atsaucoties uz Londonas Starptautiskā stratēģisko pētījumu institūta ziņojumu.
Analītiķi norāda, ka Krievijas ekonomika ieilgušā kara dēļ pakāpeniski sabrūk. Valstī vērojams nopietns darbaspēka trūkums, kas jau tagad tiek lēsts 2,3 miljonu cilvēku apmērā. Paralēli tam militārās ražošanas fonā cieš ekonomikas civilais sektors.
Paziņojumā teikts, ka pašreizējā Kremļa stratēģija – piesaistīt līgumkaravīrus ar lielām izmaksām – vairs nedarbojas un bruņoto spēku zaudējumus vairs nevar nosegt ar brīvprātīgajiem.
Šādā situācijā Kremlim nāksies vai nu izšķirties par vērienīgu piespiedu mobilizāciju un pāreju uz padomju tipa ekonomiku, vai arī samazināt savas militārās ambīcijas Ukrainā.