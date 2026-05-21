Ziemā mums var draudēt visiem salt un staigāt kājām: Rajevs iezīmē apokaliptiskus scenārijus, kas var piepildīties 0

0:05, 22. maijs 2026
Saeimas deputāts, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē ar Igoru Rajevu” norāda, ka enerģētikas situācija var attīstīties arī pēc ļoti pesimistiska scenārija. Viņa vērtējumā iespējamās problēmas nav saistītas tikai ar aviācijas degvielu vai traucējumiem gaisa satiksmē, kas jau pašlaik ir pamanāmi.

Rajevs uzsver, ka sarežģījumi var skart arī ikdienas pārvietošanos un apkures sezonu. Tas nozīmē, ka degvielas trūkums automašīnām nav vienīgais risks — problemātiska var kļūt arī kurināmā pieejamība ziemai. Šāda situācija tieši ietekmētu iedzīvotāju ikdienu, uzņēmumu darbību un valsts kopējo noturību.

Pēc Rajeva teiktā, tieši šo risku dēļ starptautiskā sabiedrība ir ieinteresēta pēc iespējas ātrāk rast risinājumu. Jo ilgāk krīze turpinās, jo lielāka iespēja, ka tās sekas kļūs redzamas ne tikai transporta un aviācijas nozarē, bet arī mājsaimniecību siltumapgādē un plašākā ekonomikā.

Viņa komentārs iezīmē bažas par situāciju, kurā enerģētikas jautājumi no ģeopolitiska vai ekonomiska temata pārvēršas par ļoti praktisku ikdienas problēmu. Ja netiks panākts ātrs risinājums, sabiedrībai var nākties saskarties ar ierobežojumiem, kas ietekmē gan pārvietošanos, gan gatavošanos ziemai.

