Jāpalielina cena, lai mazinās aizpildījums: Ķirsis par to, kāpēc Rīgā plānots palielināt maksu par autostāvvietām 0
Vilnis Ķirsis, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks (JV), TV24 raidījumā “Rīga runā” informē, kāpēc Rīgā plānots palielināt maksu par autostāvvietām.
V. Ķirsis stāsta, ka šobrīd galvaspilsētā A zonās ir 95% aizpildījums un tā ir problēma. Zemās cenas dēļ pilsētnieki tik daudz spēj aizpildīt šīs autosstāvietas, bet tas nav īsti atbilstoši. Pasaules prakse rāda, ka cenai jābūt tādai, lai aizpildījums būtu 80%. Un tad atlikušie 20% vienmēr ir brīvi, lai, ja cilvēkam tiešām vajag, tie ir pieejami. Piemēram, pilsētas centrā apmeklējot ārstu. Tādejādi ir jāuzdod jautājums, vai vērtīgāk ir zemāka cena un nepieejamība vai augstāka cena un pieejamība.
