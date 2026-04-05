Elektroauto privilēģijas zem jautājuma zīmes – briest nozīmīgas izmaiņas Rīgas stāvvietu regulējumā
Autovadītāji, kuri ikdienā cenšas atrast vietu automašīnai Rīgas centrā vai Vecrīgā, labi zina, cik sarežģīts šis uzdevums var būt. Brīva stāvvieta bieži vien kļūst par retumu, un problēma ar gadiem tikai saasinās. Rīgas dome to apzinās un jau kādu laiku aizkulisēs spriež par iespējamām pārmaiņām, tomēr konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti.
Kā vēsta LTV raidījums “Panorāma”, diskusijas par stāvvietu sistēmas maiņu notiek, taču tās pavada asas domstarpības gan politiķu, gan sabiedrības vidū. Tāpēc arī izmaiņu ieviešana pagaidām ir tikai ideju līmenī. Rīgas dome par konkrētām iecerēm nevēlas pagaidām stāstīt, jo tās vēl esot tikai vīzijas un diskusiju stadijā, vēl neesot tapis pat dokumenta projekts, tikai tikai vīzija kas apspriesta sarunās ar iesaistītajām pusēm. Taču LTV neoficiāli zināmas apspriestās vīzijas aprises.
Viena no būtiskākajām iecerēm ir pakāpeniska stāvvietu cenu celšana. Tiek apspriests variants nākamgad cenas paaugstināt par aptuveni 20 procentiem, bet vēl pēc gada par papildu 10 procentiem. Tāpat tiek plānots paplašināt maksas zonas, īpaši dārgāko R zonu, kas šobrīd galvenokārt attiecas uz Vecrīgu.
Liela uzmanība pievērsta elektroauto jautājumam. Šobrīd tie daudzviet Rīgā var stāvēt bez maksas, taču nākotnē tas varētu mainīties. Paredzēts, ka no 2027. gada A un B zonā elektroauto bez maksas varēs novietot tikai uz vienu stundu, pēc tam būs jāmaksā, sākotnēji ar atlaidi, bet vēlāk jau pilnā apmērā. Savukārt Vecrīgā vienots tarifs varētu tikt ieviests jau ātrāk.
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello “Panorāmai” skaidroja, ka situācija ar stāvvietām ir kritiska: “Atrast brīvu vietu kvartālā ir gandrīz neiespējami. Tas ir visizteiktāk A zonā, arī B zonā, kur aizpildījums ir par 90–95 % atsevišķās ielās. Ir principā neiespējami novietot auto. Tas pasaka to, ka maksas stāvvieta kā pakalpojums nefunkcionē.”
Arī “Rīgas satiksmes” pārstāvis Jānis Golubevs uzsver, ka elektroauto skaits strauji pieaug un tas ietekmē pieejamību: “Katru mēnesi elektroauto skaits mums “Rīgas satiksmes” stāvvietās pieaug. Ja mēs runājam par Vecrīgu, tad Vecrīgā par februāra mēnesi vairāk nekā 40 % ir elektorautomašīnas. A zonā ir 30–35 %, B zonā ir līdz 30 %, un jo tālāk, jo šo elektroauto paliek mazāk.” Viņš piebilst, ka bezmaksas stāvēšana veicina situāciju, kur automašīnas tiek atstātas uz ilgu laiku: “Mēs redzam, ka elektroauto stāv nedēļu noparkots, apsnidzis, mēs autostāvvietu nevaram uzkopt. Tā ir šī brīža situācija diemžēl.”
Tomēr ne visi ar plānotajām izmaiņām ir mierā. Latvijas Elektroauto biedrības pārstāvis Jānis Bekers norāda, ka šādas pārmaiņas var mazināt cilvēku uzticību un vēlmi izvēlēties videi draudzīgāku transportu.
Arī pašvaldībā atzīst, ka risinājums vēl tiek meklēts. Kotello uzsver, ka pārmaiņas nenotiks pēkšņi.
Diskusijā iesaistījušās arī nevalstiskās organizācijas. Biedrības “Pilsēta cilvēkiem” pārstāvis Kārlis Krēķis uzskata, ka esošais regulējums ir novecojis un nepieciešama elastīgāka pieeja.
Arī iedzīvotāju viedokļi dalās. Daļa atzīst, ka ierobežojumi ir nepieciešami, citi bažījas par izmaksu pieaugumu. Mūziķis Nauris Brikmanis norādīja: “Man šķiet, ka par Vecrīgu tas ir absolūti taisnīgi. Man pašam šķiet, ka Vecrīga ir padarīta par lielu stāvvietu un tā nevajadzētu būt.”
