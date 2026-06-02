Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas “Uļa” pasaules pirmizrādes aizkulises fotogrāfes Agneses Zeltiņas acīm

FOTO. Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas “Uļa” pasaules pirmizrādes aizkulises fotogrāfes Agneses Zeltiņas acīm 0

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LA.LV
12:05, 2. jūnijs 2026
Ziņas Kultūra

Atskats uz Viestura Kairiša spēlfilmas “Uļa” pasaules pirmizrādi Kannās – fotogrāfe Agnese Zeltiņa dalās ar filmas radošās komandas spilgtākajiem mirkļiem no festivālā piedzīvotā.

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Filmas pamatā ir Kārļa Arnolda Avota, kurš arī ir scenārija līdzautors, ideja par emocionālu jauna cilvēka izaugsmes un sevis pieņemšanas stāstu, kas sakņojas leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas pieredzē un biogrāfijā.

Filmas darbība norisinās Latvijā pagājušā gadsimta 60. gadu beigās. Tās centrā ir Uļa – meitene, kas aug nomaļā lauku sētā vecticībnieku ģimenē, kur viņas neparastais augums apkārtējos rada šaubas par viņas vietu pasaulē.

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Kad klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, Uļa tiek aizvesta uz Rīgu, kur sākas viņas ceļš pretī pasaules līmeņa sportistes liktenim, vienlaikus meklējot ticību sev un savu identitāti.

Spēlfilma “Uļa” producēta studijā “Ego Media” un veidota kā Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, piedaloties studijām “Allfilm”, “Staron Film” un “Tremora”.

Filmu Latvijā atbalstījuši Nacionālais Kino centrs, Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas dome, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, Latvijas Finieris, Rietumu banka, Nākotnes atbalsta fonds, Latvijas Sabiedriskais medijs, “Madara Cosmetics” un citi.

Filmas radošajā komandā ir scenārija autori Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors Viesturs Kairišs, producents Guntis Trekteris, operators Vojteks Starons, māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Lisi Polumā, montāžas režisors Armands Začs un skaņu režisors Sīms Skepasts.

Lomās – Kārlis Arnolds Avots, Čulpana Hamatova, Alekss Kazanavičs, Artūrs Krūzkops, Alise Dzene, Dārta Cīrule, Madara Viļčuka, Varvara Čekhs, Kaspars Dumburs, Šamils Hamatovs un citi.

Spēlfilmas “Uļa” (Ulya) Latvijas pirmizrāde gaidāma 15. septembrī.

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