Domāja, ka paliks nepamanīti: Latgalē veiktas 10 kratīšanas, uzieti simtiem marihuānas stādu un ieroču arsenāls 0
Šonedēļ Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija, veicot desmit kratīšanas, atklāja divas marihuānas audzētavas, aizturēja četras personas un izņēma lielu narkotiku daudzumu, kā arī ieročus, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Operāciju organizēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojs sadarbībā ar Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljonu.
3. jūnijā tika aizturēti trīs 1975., 1999., un 1977. gadā dzimuši vīrieši, bet 4. jūnijā – vēl viena persona, kas bija daļa no noziedzīgas grupas, kura nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti.
Kratīšanas laikā policija atsavināja 835 marihuānas stādus, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializētu aprīkojumu tās audzēšanai. Turklāt tika izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 šaujamieroču sastāvdaļas un skaidra nauda – 3145 eiro, kam tiks uzlikts arests.
Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu un plāno lūgt tiesai piemērot divām aizturētajām personām drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu.
Par noziegumiem paredzēts sods pēc Krimināllikuma diviem pantiem – par augu neatļautu audzēšanu un par narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu, glabāšanu un pārvadāšanu personu grupā lielā apmērā.