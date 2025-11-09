Jau šogad dienā mēs maksājam vairāk nekā miljonu tikai procentos, bet nākamgad… Petraviča atklāj baisu informāciju par valsts parādu 0

Ramona Petraviča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Eiropas lietu komisijas sekretāre, frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētājas vietniece, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” asi kritizē valdības finanšu politiku, norādot, ka valsts dzīvo uz parāda un nespēj radīt reālu ekonomisko izaugsmi. Viņasprāt, šī situācija ir katastrofāla.

“Mums ir visur problēmas – tā nav tikai veselība. Valdība dzīvo tikai uz parāda, un tas ir vienīgais, ko viņi māk – māk aizņemties, bet nemāk šo naudu saražot. Viņiem nav variantu, kādā veidā pelnīt,” uzskata Petraviča.

Viņasprāt, tas ir pats bīstamākais, jo katru dienu vairāk nekā miljons tiek samaksāts procentos. Tā pat nav aizdevuma apmaksa, bet tikai procenti. Šogad tas ir vairāk nekā miljons dienā, bet nākamgad summa būs vēl lielāka – tā sasniegšot jau divu miljonu atzīmi, atklāj Petraviča.

“Tas ir vienkārši briesmīgi, katastrofāli,” uzsver deputāte.

Par valsts parādu iepriekš TV24 ēterā izteicies arī finansists, valsts īpašuma ministrs (1993-1994), finanšu ministrs (1999-2000) Edmunds Krastiņš. Viņš skaidroja, ka pirms pandēmijas valsts parāds bija zem 40%, bet nākamgad tas pārsniegs 55%.

Tāpat Krastiņš uzsvēra, ka Latvijai nav budžeta pārpalikuma, no kura segt vecos parādus. Vecie parādi tiek refinansēti, un pieaug arī procentu maksājumi.

