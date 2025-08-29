“Šī ir fundamentāla lieta, par kuru ir jāsatraucas visiem Latvijas pilsoņiem!” Rajevskis par valsts budžetu 0
Par valsts finanšu situāciju, budžeta deficīta pieaugumu un parāda līmeni TV24 raidījumā “Ziņu top” stāsta politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis.
“Es domāju, ka jā, ir ļoti nopietns pamats uztraukties. Mums ir divas lietas – mums aug parāds, mums ir hronisks budžeta deficīts, zema izaugsme un krītoša demogrāfija. Kurš par to visu maksās?” saka Rajevskis.
Domāju, ka tā ir fundamentāla lieta, par kuru ir jāsatraucas visiem Latvijas pilsoņiem un arī nodokļu maksātājiem. Jo tev jāpieskaņojas tām patiesībām, kādas ir, turpina politologs.
“Tu vari sakopt ekonomiku un dabūt izaugsmi. Ir skaidrs, ka demogrāfiju kā tādu… Man ļoti patīk, kad saka: “Mēs nākošā gada budžetā atrisināsim demogrāfiju.” Pagaidām es neesmu redzējis nevienu Eiropas valsti, kura būtu atrisinājusi savas demogrāfijas problēmas,” norāda Rajevskis.
Tādā veidā, kā mums liekas pieņemami, nevis vienkārši ievedot cilvēkus no ārzemēm un Āfrikas, viņš piebilst.
Līdz ar to es domāju, ka tas, ko sabiedrība pieprasa, lai valsts valdība strādā, izejot no šiem vienādojuma datiem, kuri mums ir zināmi. Jo ir lietas, kuras mēs nezinām, skaidro Rajevskis.
Tas pats karš, cik mums vēl vairāk vajadzēs aizsardzībai un iekšējai drošībai u.t.t. Tur mums ir daudz nezināmā. Bet jautājums, vai mēs šiem nezināmajiem esam gatavi strukturāli? Mēs jau šobrīd dzīvojam, nu, teiksim tā, līdz lūpai. Mums jau smeļas mutē, tūlīt arī degunā sāks smelties, saka politologs.
“Un tad pēkšņi iestājas krīze, nu tad ir milzīga avārija. Mums ir jābūt pietiekoši konservatīviem. Tas ir tas, ko es saprotu, ka sabiedrība pieprasa, konservatīvu pieeju, kas ir mierīga un saprotama, kā mēs to visu atrisināsim,” uzsver Rajevskis.