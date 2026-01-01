Valmieras novadā bērna piedzimšanas pabalsts tagad būs divreiz lielāks 0
Valmieras novadā bērna piedzimšanas pabalsts būs 500 eiro, lēmusi Valmieras novada dome.
Kā domes sēdē skaidroja pašvaldības vadītājs Jānis Baiks (“Valmierai un Vidzemei”), ka bērna piedzimšanas pabalsts tiek palielināts no 200 eiro līdz 500 eiro, taču to izmaksās divās daļās. Bērnam piedzimstot, izmaksās 200 eiro pabalstu, savukārt bērna pirmajā dzimšanas dienā vecāki saņems 300 eiro pabalstu.
Pabalsts 500 eiro apmērā tiks izmaksāts par bērniem, kuri dzimuši no šodienas.
Tāpat palielināts pabalsts audžuģimenei bērna uzturam – 425 eiro mēnesī par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai. Par bērnu vecumā no astoņiem līdz 17 gadiem šis pabalsts ir 500 eiro mēnesī.
Tāpat palielināts pabalsts audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, nosakot to 30% apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.
Tāpat ietverts jauns pabalsts audžuģimenei veselības uzlabošanai. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai audžuvecākam tiek piešķirts, nepārsniedzot summu, kas noteikta 40% apmērā no publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī kārtējā kalendāra gadā.
Pašvaldība skaidro, ka pabalstu izmaksām 2026. gadā būs ietekme uz pašvaldības budžetu un ir jāplāno pieaugums. Ienākumu mediānas apmērs 2026. gadā būs 850,02 eiro, bet 2025. gadā – 754,74 eiro.
Pašvaldība uzsver, ka tā nav samazinājusi noteikto pabalstu apjomu. Iespējams, samazināsies izdevumi saistībā ar pabalstu aizgādņiem, jo ir precizēti piešķiršanas noteikumi, bet 2026. gadā, sākot administrēt jaunu pabalstu, kas ir pabalsts veselības uzlabošanai audžuģimenēm, jāplāno izdevumi aptuveni 13 600 eiro gadā.