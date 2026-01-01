Turpmāk pieslēgties VID EDS būs iespējams tikai ar drošiem identifikācijas līdzekļiem 0
No šodienas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS) varēs pieslēgties tikai ar kādu no drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, aģentūru LETA informēja VID.
Pieslēgšanās EDS būs iespējama, piemēram, ar “Smart-ID” kvalificēto versiju, elektronisko identifikācijas karti (“eID”), drošu elektronisko parakstu (“eParaksts” vai “eParaksts mobile”) vai noteiktu internetbanku autentifikāciju.
Savukārt VID izsniegto lietotājvārdu un paroli arī turpmāk būs tiesības izmantot tikai ārvalstniekiem, kam neveidojas tiesiska saite ar Latviju un nav iespēju saņemt ārvalstnieka “eID” karti, un Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) lietotājiem muitas deklarāciju iesniegšanai.
Tādēļ visiem pārējiem EDS lietotājiem, kas līdz šim izmantoja VID izsniegto lietotājvārdu un paroli, ir jāsagatavojas gaidāmajām pārmaiņām, lai turpmāk varētu izmantot kādu no kvalificētajiem identifikācijas līdzekļiem.
Ārpakalpojuma grāmatvežiem un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir jāpārliecinās par iespēju pieslēgties EDS ar kādu no kvalificētajiem elektroniskās identifikācijas rīkiem un par to, vai klienti ir reģistrējuši viņus kā savu EDS profilu lietotājus un pilnvarojuši sagatavot vai iesniegt dokumentus, ja tas nepieciešams.
Uzņēmēji var pilnvarot ārpakalpojuma grāmatvedi gan elektroniski EDS, gan klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā. Pilnvarai nav jābūt notariāli apliecinātai.
Minētās izmaiņas saistītas ar to, ka valsts informācijas sistēmu drošības politika paredz visās paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēmās ieviest lietotāju autentifikāciju tikai ar kvalificētiem autentifikācijas rīkiem, skaidro VID.
Patlaban 99,1% no VID pakalpojumiem ir pieejami elektroniski, izmantojot EDS vai ar to saistīto EMDAS muitas saistību izpildei un pakalpojumu saņemšanai.