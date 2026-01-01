VIDEO. “Šis gads mums iemācījis, ka jāuzticas, pirmkārt, pašiem sev!” Rinkēviča uzruna gadumijā 0
Latvijas drošības pamats ir sabiedrības savstarpēja uzticēšanās, atbildība un pašu cilvēku rīcība ikdienā, savā gadumijas uzrunā uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Viņš norādīja, ka 2025. gads bijis gan cerību, gan bažu pilns, tomēr tiem, kas ticējuši un strādājuši kopā, izdevies sasniegt iecerēto.
Valsts prezidents pauda lepnumu par šī gada sasniegumiem, tostarp par “straumi, kas aizvedusi tālāk, nekā cerēts”, Dziesmu un deju svētku dalībniekiem, jauniešiem un Latvijas sportistu panākumiem.
Rinkēvičs uzsvēra, ka kopīgs darbs un savstarpējs atbalsts ļauj sasniegt vairāk, savukārt naidīgums sabiedrību vājina.
Viņš norādīja, ka valsts drošība sākas ar attieksmi pret sevi un līdzcilvēkiem, kā arī ar ikdienas izvēlēm, tostarp rūpēm par savu un apkārtējo drošību.
Valsts prezidents aicināja sabiedrību būt atbildīgai, nepalikt vienaldzīgai un ar maziem soļiem veidot savstarpēju uzticēšanos visā Latvijā un ārpus tās.
Uzrunas noslēgumā Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Jaunais gads būs labs, ja sabiedrība būs godprātīga, atbildīga un izpalīdzīga, un novēlēja savstarpējas uzticības un mīlestības pilnu 2026. gadu.
“Labvakar, dāmas un kungi!
Labvakar, meitenes un zēni!
Labvakar, omītes un opīši!
Nu jau aizejošo 2025. gadu mēs gaidījām ar cerībām, ar prieku, arī trauksmi un bažām. Ar šaubām – vai sanāks? Sanāca! Tiem, kas ticēja un mēģināja, ir sanācis. Ja nesanāca, tad nākamgad – noteikti!
Šogad esam daudz priecājušies un lepojušies.
Par straumi, kas mūs aizveda tālāk, nekā cerēts.
Par lieliskajiem bērniem un jauniešiem Dziesmu un deju svētkos.
Par mūsu sportistu panākumiem.
Mūsējiem izdodas, ja strādā kopā. Ja lūkojamies pēc kopīgā, mēs to atrodam. Un paliekam tukšām rokām, ja meklējam viens otrā naidnieku.
Šis gads mums iemācījis, ka jāuzticas, pirmkārt, pašiem sev. Ka neviens cits, bet paši nosakām savu un mūsu valsts dzīvi. Ka mūsu drošības pamats esam mēs paši.
Drošība sākas ar attieksmi pret sevi, saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem.
Mūsu izvēles ikdienā un arī šajos svētkos ir svarīgas.
Mēs varam izvēlēties nepeldēt reibumā. Mūsu ziņā ir nebūt vienaldzīgam. Ja uz ielas redzam apjukušu bērnu, palīdzēsim, nevis steigsimies tālāk. Mūsu un arī apkārtējo drošību var uzlabot tāds nieks kā atstarotājs pie apģērba. Un paši vien izvēlamies – vai atbalstīt vai tomēr uzbrukt saviem līdzcilvēkiem. Iet kopā vai iet prom. Tā ir mūsu izvēle.
Ar maziem soļiem viens otram pretī mēs sākam kopīgu ceļu. Kopā uz sasniegumiem. Šie soļi rada pārliecību, kur tās trūcis. Tos ejot, vairs nav tramīgi jāpārliecinās, vai pareizi. Jo ir. Mēs visi to varam. Varam gan Latgalē, gan Kurzemē. Mēs esam stipri Vidzemē, Zemgalē un Sēlijā. Mūsu spēks ir kā Rīgā, tā visur pasaulē, kur mīl Latviju.
Mīļie draugi!
Jaunā gada tuvums vienmēr ir cerību un satraukuma laiks. Mēs vēlamies ielūkoties nākotnē, vai būs labi. Būs! Ja būsim godprātīgi, atbildīgi un izpalīdzīgi. Ja būsim viens otram. Tad mēs esam liels spēks. Ikviens no mums. Tādēļ sāksim un darīsim savu darbu jau tūliņ. Lai nonākam tādā straumē, kas mums pašiem apliecinās, ka spējam labāk, nekā mums šķita. Un aicināsim līdzi arī draugus, kolēģus un klasesbiedrus. Un arī tos, kas vismazāk to gaida. Kam šovakar un ikdienā ir vientuļi. Jo mēs viens otram esam vislabākie.
Lai mums visiem savstarpējas uzticības un mīlestības pilns Jaunais gads!
Laimīgu 2026. gadu!”