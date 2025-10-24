“Drīz nonāksim pie tā, ka vispār nebūs naudas…” Finansists komentē valsts finanšu politiku 0
Finansists, valsts īpašuma ministrs (1993-1994), finanšu ministrs (1999-2000) Edmunds Krastiņš TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja, ka valsts budžeta ietaupījumi lielā mērā ir šķietami virtuāli. “Ja nedzird skaļu kliegšanu un vaimanāšanu par naudas atņemšanu, tad nekas nav ietaupīts,” viņš uzsvēra.
Krastiņš skaidroja, ka Latvija turpina grimt parādos – pirms pandēmijas valsts parāds bija zem 40%, bet nākamgad tas pārsniegs 55%.
“Šī ir iešana pa Grieķijas ceļu,” brīdināja finansists.
“Politiķi pērk vēlētāju balsis, solot dažādus labumus, bet to visu apmaksā ar aizņemšanās metodi.” Viņš atgādināja, ka tieši šāda politika noveda Grieķiju līdz maksātnespējai: “Viņi vairs nevarēja apkalpot savus parādus.”
Tāpat Krastiņš uzsvēra, ka Latvijai nav budžeta pārpalikuma, no kura segt vecos parādus. Vecie parādi tiek refinansēti, un pieaug arī procentu maksājumi. “Ja savulaik aizņēmāmies ar 0% likmi, tad tagad tādas vairs nav – katru gadu būs jāmaksā arvien vairāk,” viņš skaidroja.
“Drīz pienāks brīdis, kad mums tam nebūs naudas,” piebilda Krastiņš.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad salīdzinot ar 2025. gada budžetu, 2026. gadā valsts budžeta ieņēmumu pieaugums pārsniedz izdevumu pieaugumu. Valsts budžeta ieņēmumiem plānots pieaugums par 944,6 miljoniem eiro, savukārt izdevumiem – par 804,3 miljoniem eiro.
Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 10,9 miljardus, bet izdevumi 13,2 miljardus eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 5,5 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi 5,1 miljarda eiro apmērā.
Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) nākamgad faktiskajās cenās paredzēts 43,953 miljardu eiro apmērā, līdz ar to budžeta deficīts būs 3,3% no IKP, bet valsts parāds nepārsniegs 55% no IKP.
Vispārējās valdības izdevumi nākamgad samazināsies līdz 47% no IKP salīdzinājumā ar 47,5% šogad. Vienlaikus, samazinoties kopējiem izdevumiem, pieaugs izdevumi aizsardzībai.
Kopumā izdevumi nākamgad samazināti par 171 miljonu eiro. Prioritārajiem pasākumiem atvēlēti 693,5 miljoni eiro, tostarp aizsardzībai un drošībai paredzēti 448,3 miljoni eiro.
Finanšu ministrijā norāda, ka 2026. gada valsts budžets un vidēja termiņa budžeta ietvars 2026.-2028. gadam sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības (ES) un nacionālajiem fiskālās disciplīnas noteikumiem.